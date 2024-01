Fluglotsen-Streik trifft morgen viele deutsche Flughäfen

Wegen des geplanten Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte in Deutschland am Donnerstag bietet die AUA-Mutter Lufthansa ihren Kunden umfangreiche Möglichkeiten zu Umbuchungen an. An den Flughäfen Frankfurt, Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Dresden und Erfurt sollten die Passagiere nicht zum Flughafen kommen, da ein Einstieg dort nicht möglich sei, warnte das Unternehmen am Mittwoch in ihrer App. Der Streik hat auch Auswirkungen auf Flüge zwischen Deutschland und Österreich.

Die Flughäfen München und Nürnberg werden nicht bestreikt, da dort die Beschäftigten im öffentlichen Dienst arbeiten. Das Unternehmen forderte Kunden auf, die Flüge über die App selbstständig umzubuchen oder sich an ein Service-Center zu wenden. Es sei für sämtliche Passagiere, die für Donnerstag nach Frankfurt gebucht sind, ab sofort möglich, ihre Flugscheine in ein Ticket der Deutschen Bahn umzutauschen. Im Transitbereich seien für ankommende Passagiere längere Warte- und Umsteigezeiten zu erwarten.

Die Gewerkschaft Verdi rief am Dienstag zu einem Streik der rund 25.000 Beschäftigten in der Luftsicherheitsbranche an elf Airports auf. Verdi begründete das Vorgehen mit stockenden Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS).