Bozen – Anlässlich des equal pay day am morgigen Freitag weist der Südtiroler Jugendring (SJR) darauf hin, dass es gerechte – vom Geschlecht unabhängige – Löhne braucht. In Südtirol beträgt die Gehaltsdifferenz zwischen Frauen und Männern (gender pay gap) 17 Prozent.

„Die Höhe eines Lohnes darf nicht davon abhängig sein, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt“ so Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende. „Eine Gesellschaft muss sich überlegen, warum manche – zumeist weiblich besetzte – Berufe mit deutlich weniger Gehalt einhergehen“, so Rainer weiter. „Es ist wichtig, dass Frauen auch in Bezug auf das Gehalt fair behandelt werden – und das von Anfang an. Schließlich führt ein gender pay gap auch zu einem gender pension pay gap“, warnt Rainer.