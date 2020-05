Gespräche zur AUA-Rettung laut Kurz weit fortgeschritten

Die Verhandlungen zur Rettung der Lufthansa in Deutschland befinden sich in der Zielgeraden. Die Gespräche zur Rettung ihrer Tochter AUA (Austrian Airlines) dürften auch nicht mehr allzu lange dauern. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach am Donnerstag von “Tagen oder Wochen, Monate kann ich ausschließen”. “Es ist ein gut aufgesetzter Verhandlungsprozess mit der Lufthansa”, sagte Kurz.

Für Österreich gehe es um den Weiterbetrieb der AUA und des Drehkreuzes Flughafen Wien, so Kurz weiter. Je nach Verhandlungsergebnis werde am Ende Steuergeld in die Hand genommen oder nicht.

Für Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) sind zum Rettungspaket für die Austrian Airlines noch “mehrere Fragen offen”, sagte sie in einem “News”-Interview am Donnerstag. Offen sei etwa der Beitrag der AUA-Mutter Lufthansa oder des Flughafens Wien, so Gewessler. Auch werde die Fortbestandsprognose des Wirtschaftsprüfers nochmals angeschaut.

“Es muss am Ende ein Gesamtpaket sein, bei dem es einen Mehrwert für die Steuerzahler, den Standort, die Arbeitsplätze und den Klimaschutz gibt.” Zur Drehkreuzfunktion Wiens im Lufthansa-Konzern meinte die Ministerin, “Langstreckenflüge wird es im Gegensatz zu bestimmten Kurzstreckenverbindungen auch in Zukunft geben” – entscheidend sei, dass die geforderten Zusagen auch eingehalten werden. “Faire Arbeitsbedingungen” seien ihr ebenfalls wichtig – auch mit Blick auf die KV-Verhandlungen beim Billig-Carrier Laudamotion, der Tochter der irischen Ryanair, die wiederum “ein spezielles Thema” sei.

“Die Frage nach einem Branchen-Kollektivvertrag stellt sich ja schon lange und ich bin dafür, dass es einen solchen gibt”, sagte Gewessler. Generell werde sich die Luftfahrt in Zukunft “massiv verändern”, weshalb man die Konzepte dafür auch “gesamtheitlich neu denken” müsse.

Die deutschen Milliardenhilfen für die Lufthansa, samt staatlicher Sperrminoritäts-Beteiligung von 25 Prozent, sollen nach Ansicht der FPÖ ein Vorbild für die österreichische Staatshilfe an die AUA sein. “Wenn Österreich in der AUA vertreten ist, kann gewährleistet werden, dass Entscheidungen gegen die Interessen Österreichs getroffen werden. Das Ziel der Staatshilfe für die AUA muss sein, den Flughafen Wien-Schwechat als Langstrecken-Hub zu erhalten sowie Arbeitsplätze bei der AUA abzusichern”, so FPÖ-Chef Norbert Hofer in einer Aussendung am Feiertag. Das ins Spiel gebrachte Modell, wonach Österreich im Gegenzug für die finanzielle Hilfe eine Mini-Beteiligung an der AUA-Mutter Lufthansa bekommt, lehne er ab.