Glaxosmithkline sagte Nein zu Unilever-Angebot

Unilever-Boss Alan Jope will dazukaufen

Der britisch-niederländische Konsumgüterkonzern Unilever hat am Samstag sein Interesse an der Konsumgütersparte des Pharma-Riesen Glaxosmithkline bestätigt. Zuvor hatte die “Sunday Times” im Voraus berichtet, dass Unilever, bekannt für Langnese-Eis, Knorr-Saucen oder Signal-Zahnpasta, rund 50 Milliarden Pfund (60 Mrd. Euro) geboten habe. Allerdings hätten Glaxosmithkline und Pfizer – das Unternehmen hält eine Minderheit an der Sparte – dies als zu niedrig abgelehnt.

“GSK Consumer Healthcare ist ein führendes Unternehmen im attraktiven Bereich der Verbrauchergesundheit und würde strategisch gut zu Unilever passen, das sein Portfolio weiter umgestaltet”, teilte Unilever mit. Eine mögliche Einigung sei jedoch offen.