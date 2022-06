Glückliche Gewinner in Klausen

Klausen – Der Ortsausschuss Klausen des Wirtschaftsverbandes hds hat zwischen 7. Mai und 11. Juni 2022 erstmals das groß angelegte Gewinnspiel „Klausen gfollt“ organisiert. Teilgenommen haben insgesamt 41 heimische Betriebe. Kürzlich wurden in der Bozner Handelskammer die glücklichen Gewinner ermittelt.

Zu gewinnen gab es insgesamt 76 Preise. Die drei Hauptgewinner konnten ihre Preise auch schon entgegennehmen: Den Hauptpreis, ein professioneller Grill, ging an Karin Mitterrutzner. Platz zwei ging an Bratislava Schenk mit einer Übernachtung in der Fassl Lodge. Der dritte Preis, eine Weinverkostung für zehn Personen in der Kellerei Eisacktal, ging an Regina Eder. Die 73 weiteren Gewinner werden fortlaufend telefonisch kontaktiert: So können die gewonnenen Einkaufsgutscheine auch baldigst eingelöst werden.

„Unser Ziel ist und bleibt es, unsere Stadt lebendig, attraktiv und lebenswert zu gestalten. Wir wollen die Lebensqualität der Bevölkerung steigern sowie auch die Aufenthaltsqualität unserer Gäste. Das erreichen wir mit Initiativen wie „Klausen gfollt!“, denn so steigern wir die Frequenzen im Ort und unterstützen die Entwicklung der vielen ortsrelevanten Betriebe im Handel, in der Gastronomie und in den Dienstleistungen vor Ort“, so der Ortsausschuss des hds.

Viele lokale Partner haben zum Erfolg des Gewinnspiels beigetragen: Wir danken für die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Klausen, der WGK Wirtschaftsgenossenschaft Klausen, der Tourismus Genossenschaft Klausen/Barbian/Feldthurns/Villanders, der Volksbank Klausen und der Ortsgruppe des HGV.