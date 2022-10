Handelskammer Bozen: 20 Jahre Tag der Innovation

Bozen – Die Handelskammer Bozen feierte heute Vormittag 20 Jahre Tag der Innovation. Im MEC des Hotels „Four Points by Sheraton“ in Bozen erörterten mehrere Fachexpertinnen und -experten aus Wissenschaft und Wirtschaft die Frage, welche Innovationen die Gesellschaft braucht, um dem Ziel einer nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsweise gerecht zu werden.

„Wirtschaft und Gesellschaft erleben tiefgreifende Veränderungsprozesse. Globale Trends wie Klimawandel, Digitalisierung und Energiewende bedingen neue unternehmerische Antworten. Die Unternehmen sind mehr denn je als Pioniere des Wandels gefragt“, so Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen.

Ziel muss eine nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweise sein, die natürliche Ressourcen schont, die Umwelt weniger belastet und sozial verträglich ist. Hierfür sind technische Innovationen unverzichtbar, komplementär dazu braucht es aber auch gesellschaftliche Veränderungen und einen tiefgreifenden kulturellen Wandel.

Dieser Herausforderung war der heurige Tag der Innovation der Handelskammer Bozen gewidmet, der im MEC des Hotels „Four Points by Sheraton“ in Bozen zugleich sein 20-jähriges Jubiläum feierte. Die Veranstaltung hat sich zum beliebten Treffpunkt für Unternehmer, Vertreter der öffentlichen Verwaltung, der Wirtschaftsverbände sowie der Südtiroler Oberschulen und Forschungseinrichtungen entwickelt.

„Im Jahr 2020 konnten die Investitionen in Forschung und Entwicklung erstmals auf knapp ein Prozent des Südtiroler Bruttoinlandsproduktes gesteigert werden. Wir sind auf dem richtigen Weg und die gemeinsamen Anstrengungen von Unternehmen, Universität, Forschungseinrichtungen sowie des Landes tragen Früchte. Mit nahezu 60 Prozent an den Südtiroler Gesamtausgaben für Forschung und Innovation haben die heimischen Betriebe dabei einen hohen Beitrag geleistet“, unterstrich Arno Kompatscher, Landeshauptmann und Landesrat für Forschung und Innovation, in seiner Eröffnungsrede.

Nach den Grußworten hielten Dominik Matt und Marion Weissenberger-Eibl die Expertenvorträge. Prof. Dominik Matt von der Freien Universität Bozen und Direktor von Fraunhofer Italia – Innovation Engineering Center (IEC) referierte zu „KMUs im Spannungsfeld zwischen digitaler Transformation und gesellschaftlichem Wandel“.

Prof. Marion Weissenberger-Eibl vom Fraunhofer ISI – Institut für System- und Innovationsforschung, die auch den Lehrstuhl Innovations- und Technologie Management am Karlsruher Institut für Technologie KIT innehat, sprach zum Thema „Sozial und digital – Chancen und Potenziale für eine zukunftsfähige Gesellschaft“.

Abschließend wurden verschiedene Praxisbeispiele präsentiert. Thomas Zanon, Agronom und Landwirt im Nebenerwerb vom Lukas-Hof in Barbian, widmete sein Referat der „Zukunft Landwirtschaft“. Danach sprach Andreas Loacker, Vice Chairman of the Board and Managing Director Innovation, A. Loacker AG aus Unterinn zu „Nachhaltiger Genuss vom Feld zum Kunden“. Lucia Simonato, HR-Director von Würth Italia in Neumarkt stellte ihren Input unter den Titel „HREvolution – Der Mensch im Mittelpunkt der Innovation“.