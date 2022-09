Handelskammer: Neuer Standort für die Außenstelle Brixen

Brixen – Seit kurzem befindet sich die Brixner Außenstelle der Handelskammer im Hartmannsheim am Großen Graben 26/D.

Die Handelskammer Bozen verfügt neben ihrem Hauptsitz in der Südtiroler Straße in Bozen noch über weitere fünf Außenstellen, nämlich in Meran, Schlanders, Bruneck, Sterzing und Brixen.

Bisher konnten sich die Unternehmen bzw. die Bürger des Eisacktales an die Handelskammer Brixen am Domplatz 12 wenden. Da die Gemeinde der Bischofsstadt beabsichtigte, das sich dort befindliche Gebäude ab September umzubauen, wurde eine Verlegung der Außenstelle notwendig.

Neues Büro im Hartmannsheim

Im Monat August ging der Umzug der Handelskammer Brixen schließlich über die Bühne. Ab sofort können Dienste rund um das Handelsregister oder etwa die Ausstellung der Digitalen Unterschrift sowie der Digitalen Identität (SPID) im Hartmannsheim am Großen Graben 26/D in Anspruch genommen werden. Als bewährter Ansprechpartner wird auch weiterhin Edmund Dorfmann die Außenstelle leiten.