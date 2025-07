Handelsminister der 27 EU-Staaten beraten sich zu US-Zöllen

Von: APA/Reuters

EU-Handelskommissar Maros Sefcovic berät am Montag in Brüssel mit den Handelsministern der 27 EU-Staaten. Trotz der jüngsten US-Drohungen mit hohen Sonderzöllen sind die Verhandlungen der EU mit den Vereinigten Staaten der Europäischen Kommission zufolge auf dem richtigen Weg. Beide Seiten näherten sich einem guten Ergebnis, sagte der EU-Handelskommissar am Montag in Brüssel. “Das Gefühl auf unserer Seite war, dass wir einer Einigung sehr nahe sind.”

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) vertritt Österreich bei dem Treffen der Handelsminister. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende mit Sonderzöllen von 30 Prozent auf Importe aus der EU und Mexiko gedroht. Die neuen Abgaben sollen vom 1. August an gelten, was noch etwas Zeit für Verhandlungen lässt. Die EU hatte, um den von Trump angezettelten Handelskonflikt nicht weiter zu eskalieren, bereits angekündigte Gegenmaßnahmen auf Anfang August verschoben. Sefcovic sagte, die 30 Prozent würden den gegenseitigen Handel de facto auslöschen.