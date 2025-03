hds stellt Frauen im Fokus

Von: mk

Bozen – Der Frauenanteil in einem Wirtschaftsverband ist nicht nur ein Indikator für Geschlechtergerechtigkeit, sondern hebt auch die natürlich wertvolle Präsenz von Frauen hervor und unterstreicht den erheblichen Mehrwert, den sie im Hinblick auf Vielfalt und Inklusion bieten. „Wir konnten in den vergangenen Jahren die Rolle und den Anteil von Frauen in verschiedenen Gremien, Fachgruppen und Positionen unseres Wirtschaftsverbandes steigern und möchten diesen Weg auch konsequent weiterführen“, kündigt der Präsident des hds, Philipp Moser, an.

Die Zahlen im Ehrenamt

Ehrenamtliche Funktionärinnen und engagierte Frauen sind im hds stark vertreten. „Die Beteiligung und die Einbindung von Frauen in unseren strategischen Entscheidungsorganen sind für uns von großem Wert“, so Moser. Während in den Gremien auf Ortsebene der Frauenanteil bei etwa einem Drittel liegt, ist der Anteil auf Bezirks- und Landesebene etwas geringer. Von daher gibt es hier sicher Luft nach oben und entsprechend noch Handlungsbedarf. „Künftig möchten wir noch mehr weibliche Funktionärinnen für unsere Gremien gewinnen und sie zur aktiven Mitwirkung ermutigen“, betont Moser.

Die Zahlen der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen

Mit Sabine Mayr führt eine Frau als Direktorin den Wirtschaftsverband hds mit seinen über 5500 Mitgliedern. Aktuell liegt der Frauenanteil unter den Mitarbeitenden des Verbandes bei 65 Prozent. „Dies zeigt, wie aktiv und unverzichtbar Frauen im Arbeitsalltag für uns als Organisation sind“, unterstreicht hds-Direktorin Sabine Mayr. In Führungspositionen beträgt der Frauenanteil 40 Prozent. „Es ist wichtig, dass Frauen entsprechend auch Zugang zu Schlüsselpositionen haben und in Entscheidungsprozesse eingebunden sind“, erläutert Mayr.

Frauen in externen Kommissionen

Der Frauenanteil bei den vom hds ernannten Teilnehmerinnen und Teilnehmern in verbandsexternen Fachkommissionen für beratende und Entscheidungsfunktionen liegt bei 38 Prozent.

Fazit und Ausblick

„Frauen spielen somit in unserem Wirtschaftsverband, aber auch in unseren vertretenen Sektoren Handel, Gastronomie und Dienstleistungen eine wesentliche Rolle“, betont hds-Präsident Philipp Moser. Diese Rolle gilt es weiterhin zu stärken und hervorzuheben.

„Als Verband haben wir wesentliche Fortschritte erzielt, sehen aber noch Handlungsbedarf. Eine stärkere Vertretung von Frauen in Führungs- und Entscheidungsgremien ist nicht nur ein Zeichen der Gleichberechtigung, sondern auch ein Beitrag zur Vielfalt der Verbandsarbeit“, meint abschließend der hds-Präsident.