Heizkosten in Mehrfamilienhäusern steigen drastisch

Bozen – Die Nebenkosten in Südtirols Mehrfamilienhäusern drohen rasant zu steigen. Schuld daran sind die gestiegenen Energiekosten, die sich vor allem beim Heizen niederschlagen. Der Gaspreis galoppiert nach wie vor nach oben. Wer in Bozen zuletzt 2.000 Euro gezahlt hat, muss heuer bis zu 5.000 Euro berappen.

In diesen Tagen finden die Vollversammlungen in den Kondominien statt. Zuvor sind den Wohnungsbesitzern und Mietern die Briefe mit den Raten für die Nebenkosten zugeschickt worden. Bürger von Bozen, die bisher mit 2.000 Euro ausgekommen sind, müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen und Spesen bis zu 5.000 Euro begleichen.

Dazu kommt, dass die Heizungen heuer im Herbst erst 15 Tage später eingeschaltet werden dürfen. Im Frühjahr werden sie hingegen 15 Tage früher wieder abgeschaltet. Außerdem muss die Temperatur um mindestens einen Grad abgesenkt werden.

Den Wohnungsbesitzern und Mietern wird außerdem geraten, elektrische Heizgeräte zu nutzen, wie die Zeitung Alto Adige am Donnerstag schrieb. Der Grund: Strom ist billiger als Gas. Insgesamt sind kreative Lösungen gefragt, denn der Winter droht kein leichter zu werden.