HGV: “Tourismus ist nicht Schuld an verstopften Straßen”

Bozen – Der Tourismus trage keine Schuld an den verstopften Straßen und den Staus in Südtirol – der größte Teil des Verkehrs sei hausgemacht. Zu diesem Schluss kommt eine Studie der Uni Bozen, die der HGV Medienberichten zufolge heute vorgestellt hat. Der Hoteliers- und Gastwirteverband will sich nicht den Schwarzen Peter für die Verkehrslawine in Südtirol zuschieben lassen.

Laut der Studie entfallen nur 20 Prozent des Verkehrsaufkommens auf den Tourismus und 80 Prozent auf die einheimische Bevölkerung. Es liege an uns, etwas zu ändern, meint Professor Thomas Bausch vom Kompetenzzentrum für Tourismus und Mobilität. Wenn es so weitergeht mit dem Wachstum, gebe es in Südtirol 2030 auch ohne Tourismus ständig Staus – auch im November. Die Lösung könne also nicht alleine vom Tourismus kommen, sondern es gelte, gemeinsam und miteinander etwas zu tun.

Damit meint er den Verzicht auf das Auto, das Umsteigen auf Bus, Bahn oder Rad sowie die Bildung von Fahrgemeinschaften. Den größten Teil müssten also die Einheimischen leisten. Der Tourismus könne hingegen noch mehr Anreize schaffen für die Anreise und den Aufenthalt der Gäste ohne Auto, so Bausch.