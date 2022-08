HGV traf sich mit Landesrat Bessone

Bozen – Um die Finanzierung dringend notwendiger Renovierungs- und Umbauarbeiten in den gastgewerblichen Ausbildungsstätten ging es kürzlich bei einem Treffen zwischen Bautenlandesrat Massimo Bessone und Manfred Pinzger, Präsident des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV).

Der HGV hat dabei darauf hingewiesen, dass die gastgewerbliche Ausbildung in Südtirol einmal mehr einen hohen Stellenwert einnimmt und die jeweiligen Ausbildungsstrukturen den Anforderungen der Zeit gerecht werden müssen. „Das heißt auch, dass die baulichen Infrastrukturen derart sein sollten, dass den Jugendlichen eine Top-Ausbildung geboten werden kann“, unterstrich Pinzger. Im Konkreten erwähnte der HGV-Präsident das Erweiterungsprojekt der Landesberufsschule für das Gast- und Nahrungsmittelgewerbe „Emma Hellenstainer“ in Brixen und die dringenden Renovierungsarbeiten an der Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ in Meran. In beiden Fällen geht es letztlich um die Finanzierung der Bauarbeiten. Auch Landtagsabgeordneter Helmut Tauber hat sich mehrmals für die Renovierung der geplanten Bauprojekte, vor allem jenes in Brixen, eingesetzt.

Landesrat Massimo Bessone wurde ersucht, die Geldmittel dafür zu sichern. Auch er sei überzeugt, dass gerade in Zeiten eines allgemeinen Fachkräftemangels die Investitionen in die Ausbildung junger Menschen von großer Wichtigkeit sei. Der Landesrat hat zugesagt, sich für die Finanzierung des Erweiterungsprojektes der Landesberufsschule „Emma Hellenstainer“ in Brixen sowie der Projekte betreffend die Landeshotelfachschule „Kaiserhof“ und die Landesberufsschule für das Gastgewerbe „Cesare Ritz“ in Meran einzusetzen, heißt es abschließend in der Medienaussendung des HGV.