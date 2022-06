Highlight in der Therme Meran

Bozen – Mit dem ersten Highlight, „Asfaltart – Internationales Straßenkunstfestival Meran“, sind am Freitag die „summer events by Terme Merano gestartet. Klassik, Jazz, Pop, kurzweilige Unterhaltung und Cantautori wechseln sich ab und sorgen für ein buntes Programm für jeden Geschmack.

Auch heuer wieder setzen die Verantwortlichen der Therme Meran auf ein reichhaltiges und vielseitiges Programm, damit Einheimische wie Gäste eine unbeschwerte Zeit am Thermenplatz verbringen können. „Gerade nach den Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre wollen wir die neue Freiheit musikalisch feiern und genießen – bei freiem Eintritt für alle“, so Thermenpräsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter.

Highlights, Musik, Unterhaltung

Ein wahres Konzerthighlight findet am 24. August mit dem Südtiroler Singer Songwriter Max von Milland und seinem aktuellen Programm „Der Oanzige“ statt. Genauso wie ihm wird vielen jungen einheimischen Musikern eine Bühne geboten: So gibt es Rock’n’Roll mit William T, Folkrock mit Mainfelt sowie Pop-international mit der erfolgreichen Band Anger. Auch das Südtiroler Jazzfestival macht Halt am Thermenplatz. Daneben gibt es einen bunten Strauß an Musik und Veranstaltungen für jeden Geschmack: unter anderem mit dem Militär-Orchester Fanfara della Brigata Alpina Julia, hochwertige Klassik mit dem Haydn Orchester, ebenso Street Art on stage oder die Super Star Show; zudem wird Igor Minerva dem Cantautore Claudio Baglioni Tribut zollen; auch die Vorausscheidung für die Miss Südtirol Wahl wird ihre Zelte am Thermenplatz aufschlagen. In Zusammenarbeit mit dem Festival Merano-Meran werden hochkarätige klassische Konzertfilme auf den Großbildschirm am Thermenplatz projiziert. Partner der Therme Meran für die Veranstaltungsreihe am Thermenplatz sind die Kurverwaltung und die Gemeinde Meran.