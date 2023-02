Hörgeräte-Spezialist Neuroth expandiert in Bosnien

Das steirische Hörakustik-Unternehmen Neuroth ist 2020 nach Serbien expandiert und hat dort mittlerweile zwölf Standorte mit 33 Beschäftigten. Nun nimmt Neuroth-Chef Lukas Schinko das nächste Land in der Region als Markt ins Visier – Bosnien – und übernimmt dort einen Hörgeräte-Anbieter mit vier Standorten und etwa 20 Mitarbeitern. “Beim Absatz hat die Region Südosteuropa bereits die Schweiz als unseren zweitstärksten Markt überholt”, sagt Schinko.

Gegründet wurde Neuroth im Jahr 1907, Schinko führt das Familienunternehmen nun in vierter Generation. Bereits als HTL-Schüler mit Spezialisierung auf Telekommunikationstechnik habe er für sich entschieden, dass er im Unternehmen bleiben wolle, erzählte Schinko im Gespräch mit der APA. Im Jahr 2011 habe er die Leitung des Unternehmens von seiner Mutter übernommen.

Ihren ersten Schritt ins Ausland haben die Steirer bereits 2001 in die Schweiz gewagt. 2008 ging es weiter mit Slowenien, 2012/13 folgte Kroatien. “Vor zwei Jahren sind wir mit dem Ziel, die gesamte Region zu erschließen, nach Serbien gegangen.” Im Zuge der Serbien-Expansion habe man auch einen Standort in der Republika Srpska in Banja Luka erworben, nun folgen in Bosnien mit einer zweiten Übernahme vier weitere Hörcenter in Sarajevo, Brčko, Tuzla und Mostar mit insgesamt knapp 20 Mitarbeitern.

Auch in Serbien und Kroatien will man noch wachsen: In Serbien sollen heuer drei weitere Hörcenter zu den bestehenden 11 dazukommen, in Kroatien sind zu den derzeit 10 Standorten 2 neue geplant.

Die übernommenen Unternehmen seien keine Hersteller, sondern Inverkehrbringer von Hörgeräten, erklärte Schinko. Es gebe weltweit fünf bedeutende Hersteller. “Drei davon sind in Dänemark, einer sitzt in der Schweiz und einer in Amerika.” Alle diese Hersteller hätten Produktionsstätten in China – chinesische Hersteller selbst seien technisch noch nicht auf dem europäischen Niveau, “die Forschung und Entwicklung kommt zum größten Teil aus Europa”.

Neuroth selbst sei ein klassischer Retailer, so Schinko. “Wir kaufen die Technologie auch von diesen Herstellern zu und machen dann die Individualisierung, die Anpassung ans Ohr. Das fertigen wir in unserem Logistik- und Supply-Center in Lebring im Süden von Graz für alle unsere 270 Points of Sale. Der Kunde kommt also in einen Point of Sale, es wird ein Abdruck vom Ohr genommen, das geht nach Lebring, wird gefertigt, und dann kommt der größte Teil der Wertschöpfung, das Anpassen des Hörgeräts an den individuellen Hörverlust der Person.” Dabei gehe es um die Einstellung der Software und das Erlernen des Hörens mit dem Hörgerät.

In Westeuropa sei der Hörgeräte-Akustiker ein Handwerksberuf, erklärte Schinko, “das gibt es in Südosteuropa so nicht, der Beruf ist nicht reguliert”. Daher setze man dort noch stärker auf interne Ausbildung, “wir wissen ja, was zu vermitteln ist an Wissen”. Der Arbeitskräftemangel sei “omnipräsent”, sagte Schinko, aber Neuroth sei als Arbeitgeber attraktiv und habe es daher etwas leichter, Arbeitskräfte zu finden.

Die Mitfinanzierung der Hörgeräte durch die Krankenkassen funktioniere ähnlich wie in Österreich. “Unterschiede sind natürlich die Zuschusshöhen, die Eintrittsschwellen – welchen Hörverlust muss ich haben, dass die Krankenkasse das mit einem Hörgerät versorgen möchte – und, das tut uns am meisten weh: In manchen Ländern wird nur eine Seite bezuschusst.” Dort sei man der Ansicht, dass es ausreichend sei, mit einem Ohr hören zu können.

Der Krankenkassen-Zuschuss sei schon seit einigen Jahren stabil. “Das verhandelt die Innung mit den Krankenkassen direkt.” Bezahlt werde von der Kasse ein Hörgerät, das gutes Hören ermögliche. Zusatzfunktionen wie das Verbinden des Handys mit dem Hörgerät müssten die Kunden aber selbst bezahlen. Die Preise rangieren von 0 Euro, also voll von der Kasse finanziert, bis zu 6.000 Euro Aufzahlung für zwei Geräte.

Die gesamte Neuroth-Gruppe hat im Geschäftsjahr, das im September 2022 zu Ende gegangen ist, einen Umsatz von 144 Mio. Euro erzielt, um 2,8 Prozent mehr als im Jahr davor. Das sei aber nicht die Erholung nach dem Einbruch infolge der Covid-Krise, die sei bereits im Vorjahr erfolgt. Man habe auch versucht, Preissteigerungen so wenig wie möglich an die eigenen Kunden weiterzugeben, “wir haben im unteren einstelligen Bereich Preisanpassungen durchgeführt”.

Corona habe sich besonders am Anfang massiv auf das Geschäft seines Unternehmens ausgewirkt, berichtete Schinko. Man habe zwar die Standorte nicht geschlossen und daher unveränderte Kosten gehabt, aber die Umsätze seien trotzdem weggebrochen. “Es sich bald herausgestellt, dass ältere Personen ein höheres Risiko für Covid tragen als jüngere – und das ist natürlich genau unsere Zielgruppe.” Geblieben sei nach Corona das Termin-Management, um den Kundenfluss zu steuern.

Lieferkettenprobleme seien auch seiner Branche nicht fremd, erklärte Schinko, diese würden aber eher Standardbauteile betreffen, etwa für Fernbedienungen. Die Hörgeräte selbst würden die Hersteller weitgehend selbst gestalten und seien daher weniger von Zulieferern abhängig. “Weltweit werden zwischen 14 und 15 Millionen Hörgeräte pro Jahr verkauft. Das teilt sich zu 90 Prozent auf fünf Hersteller auf. Wenn so ein Hersteller einen Chip produziert für die nächsten fünf Jahre, dann bestellt er seinen Chip für die nächsten fünf Jahre, den hat er bei sich auf Lager.”

Zu kämpfen hat der Hörgeräte-Anbieter damit, dass Hörverlust noch immer stigmatisiert sei. Hier wolle man investieren, um das Verständnis zum Thema Höreinschränkung zu verbessern. In Österreich habe etwa jeder fünfte Mensch eine Hörminderung, aber nur ein Viertel davon seit mit Hörgeräten versorgt. Die WHO beziffere den volkswirtschaftlichen Schaden durch unbehandelte Hörminderungen alleine für Europa mit 216 Mrd. Euro pro Jahr.