Hoher Preisanstieg bei Marken-Smartphones

Die Preise für Smartphones der führenden Hersteller sind laut einer Untersuchung des deutschen Vergleichsportals Verivox in den vergangenen Jahren besonders stark angestiegen. “Heute kostet ein Gerät der vier beliebtesten Hersteller im Schnitt fast 800 Euro – und damit 97 Prozent mehr als 2015”, so Verivox am Freitag. “Über alle Marken hinweg ist der Durchschnittspreis eines hierzulande verkauften Smartphones hingegen im gleichen Zeitraum um lediglich 51 Prozent gestiegen.”

Die wichtigsten Smartphone-Marken in Deutschland sind Apple, Samsung, Xiaomi und Huawei, die laut Verivox zusammen auf 90 Prozent Marktanteil kommen. Sie verkaufen ihre Geräte demnach aktuell im Schnitt für 792 Euro. Besonders die chinesischen Hersteller Xiaomi und Huawei hätten die Preise erhöht.

Verivox sieht zum einen den Trend zu Premiummodellen als Grund für die Preissteigerungen: “Diese Geräte sind deutlich teurer und besser bestückt als die Standardmodelle.” Außerdem gäben die vier großen Hersteller bedeutend mehr Geld für Marketing aus, was wiederum die Preise in die Höhe treibe.

Das Preisportal rät dazu, die Geräte länger zu nutzen – die Technik lasse dies auch zunehmend zu – und nicht das neueste Modell eines Smartphones zu kaufen. “Moderne Geräte sind technisch so ausgereift, dass die Unterschiede zu den Vorgängermodellen immer unbedeutender ausfallen”, erklärte Jens-Uwe Theumer von Verivox.

Eine gute Möglichkeit, um ein Marken-Smartphone preiswert zu erstehen, seien zudem gebrauchte und professionell wiederaufbereitete Smartphones. “Solche ‘Refurbished Smartphones’ haben außerdem bis zu 36 Monate Garantie”, erklärte Theumer.