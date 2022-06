Human Rights – Award geht nach Ecuador

Bozen – Der ökologische Zuckerrohranbau ist eine nachhaltige Alternative zum Bergbau und verhindert im UNESCO-Biosphärenreservat Chocó in Ecuador die Zerstörung eines gesamten Ökosystems, so berichtet heute das Tagblatt „Dolomiten“. Deshalb geht der diesjährige Human Rights – Award von Operation Daywork an die örtliche Fairhandelsorganisation „COPROPAP“.

