IG Windkraft bestätigt neuen Windstromrekord

Bei der Windstromerzeugung gab es am Mittwoch in Österreich einen neuen Rekordwert von 67 Millionen Kilowattstunden (kWh), wie die IG Windkraft am Freitag mitteilte. Die 34 Prozent des heimischen Stromverbrauchs seien in Europa an diesem Tag nur von Dänemark mit 62 Prozent Windstromanteil getoppt worden. IG-Geschäftsführer Stefan Moidl plädierte für einen ambitionierten Ausbau der Windkraft.

In den vergangenen Tagen hätten die Windräder in Österreich beinahe durchgehend mit voller Leistung Strom erzeugt, rund ein Drittel des Stromverbrauchs sei von der Windkraft geliefert worden. “Nachdem die Windkraft zwei Drittel ihres Stroms im Winterhalbjahr erzeugt, ist der Ausbau der Windkraft für eine hundertprozentige Stromversorgung mit erneuerbaren Energien von besonderer Bedeutung”, erklärte IG-Windkraft-Geschäftsführer Stefan Moidl. Er forderte Rahmenbedingungen, die einen ambitionierten Ausbau der Windkraft ermöglichen.