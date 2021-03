In Googles Chrome-Browser wird es bald ordentlich

So soll die Auswahlseite für die kommenden Benutzerprofile in Chrome aussehen

Viele Köche verderben den Brei. Noch schlimmer: Alle kochen an einem Herd etwas anderes. Überträgt man das Bild auf den Chrome-Browser, könnte man sagen: Google will nun Ordnung ins Küchenchaos bringen.

Natürlich kann sich jeder mit einem eigenen Profil am Betriebssystem anmelden und findet dann alle Programme mit den gewünschten Einstellungen, Änderungen und Daten vor. Im Alltag daheim sieht das aber oft ganz anders aus: Wo mehrere Menschen an den gleichen Rechner gehen, um etwas im Internet nachzusehen, meldet sich kaum jemand ständig ab und an.

Dabei ist es durchaus nervig, wenn sich die Browser-Einstellungen durch wechselnde Nutzerinnen und Nutzer ständig ändern, absichtlich offen gelassene Seiten auf einmal geschlossen sind oder Lesezeichen hin- und herwandern oder gelöscht wurden. Deshalb soll beim Chrome-Browser in den kommenden Wochen die Möglichkeit geschaffen werden, verschiedene Nutzerprofile einzurichten, wie Google mitteilt.

So kann jede und jeder mit einem Mausklick gleich mit dem Hintergrund sowie den Sicherheits- oder Webseiten-Einstellungen arbeiten, die sie oder er gewohnt ist. Vor allem sinkt auch das Risiko, dass falsche Formulardaten und Passwörter vorgeschlagen werden, wenn man diese Speicherfunktionen in Chrome nutzt. Und die Lesezeichen sind eben auch an Ort und Stelle, so wie man sie hinterlassen hat.

Beim Chrome-Start kann dann künftig eine Auswahlseite eingeblendet werden, auf der die eingerichteten Benutzerprofile aufgerufen werden können. Wer den Browser nicht regelmäßig oder nur einmalig nutzt, wählt dort einfach den Gastmodus aus.