In Südtirol erreicht die Inflation einen neuen Rekord

Plus von 10,5 Prozent in Bozen

Bozen – Die Inflation hat im Trentino-Südtirol einen neuen Rekord erreicht. Im August wurden Preissteigerungen von +10,2 Prozent registriert. Bozen liegt mit einem Plus von 10,5 Prozent an der Spitze. Darauf macht der Verbraucherschutzbund Codacons aufmerksam, der sich auf Daten des nationalen Statistikinstituts ISTAT bezieht.

Italienweit ist der Preisanstieg im Trentino-Südtirol am höchsten. Wie Codacons erklärt, liegt der nationale Durchschnitt der Inflation im August bei +8,4 Prozent.

Hoch ist die Inflation auch auf Sizilien, wo ein Plus von zehn Prozent registriert wurde, und auf Sardinien mit einem Plus von 9,2 Prozent. Am niedrigsten ist die Inflation im Piemont mit Teuerungen um 7,3 Prozent.

Berücksichtigt man die jährlichen Ausgaben der Verbraucher in der Region, gibt ein Haushalt im Trentino-Südtirol aufgrund des Anstiegs der Preise im Jahr 2022 durchschnittlich 3.662 Euro pro Jahr aus. Der nationale Durchschnitt liegt hingegen bei 2.580 Euro pro Familie.