Japans Wirtschaft schrumpft im Schlussquartal um 6,3 Prozent

Die japanische Wirtschaft ist im Schlussquartal 2019 so stark geschrumpft wie seit 2014 nicht mehr. Eine Anhebung der Umsatzsteuer und eine schwache weltweite Konjunktur dämpften den Konsum und die Kapitalausgaben der Unternehmen in der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft. Das führte in der Summe zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistung (BIP) zwischen Oktober und Dezember um 6,3 Prozent.

Diese Zahl legte die japanische Regierung am Montag vor. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Minus von 3,7 Prozent gerechnet. Im Zeitraum zwischen Juli und September hatte es noch ein Wachstum von 0,5 Prozent gegeben.

Zu den schwachen Zahlen für Ende 2019 kommen für das laufende Quartal Sorgen vor den Auswirkungen des Ausbruchs des neuen Corona-Virus auch auf die japanische Wirtschaft. Das erhöht den Druck auf die Regierung, die Wirtschaft mit zusätzlichen Maßnahmen anzuschieben.