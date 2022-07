Kartenzahlung: “Absurde Situation”

Meran – Seit dem 30. Juni müssen in Italien sämtliche Geschäfte und Lokale Kartenzahlung anbieten und somit auch über ein POS-Gerät verfügen. Wird die digitale Zahlungsmöglichkeit verweigert, hagelt es eine Strafe in Höhe von 30 Euro sowie vier Prozent des Werts der Transaktion, die verweigert wurde.

Viele nehmen die Möglichkeit der digitalen Zahlung gerne in Anspruch. Doch nicht alle sind mit dem eingeschlagenen Weg glücklich. Sie fühlen sich benachteiligt, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige. Dazu gehören die Tabaktrafikanten. Wie Joachim Ellmenreich – Betreiber der Tabaktrafik Pfitscher in den Meraner Lauben und zugleich hds-Ortsobmann – schildert, seien nicht alle seiner Produkte derzeit für die Kartenzahlung geeignet. Bei Waren, die dem Staatsmonopol unterliegen und anderen Dienstleistungen sei die Gewinnmarge derart gering, dass die Betreiber der Tabaktrafiken in Schwierigkeiten kommen. Die Spesen für die digitale Transaktion fresse den Gewinn auf und man mache unterm Strich einen Verlust, so Ellmenreich. Als Beispiel führt er die Aufladungen von Handykarten an.

Prinzipiell findet Ellmenreich Kartenzahlungen richtig. Die Kommissionen müssten allerdings sinken. Er vertraut hier auf Ankündigungen aus Rom, Schritte auch in diese Richtung zu unternehmen. In der Zwischenzeit müsse er es hinnehmen, bei manchen Dienstleistungen mit Verlust zu arbeiten, sofern sie mit Karte beglichen werden. “Es ist eine absurde Situation, aber wir sind gezwungen, sie hinzunehmen.”