Kia Motors setzt Produktion in Südkorea teilweise aus

Der südkoreanische Autohersteller Kia Motors fährt die Produktion herunter. Der Konzern wolle den Betrieb in drei Fabriken im Land aussetzen, da die Coronakrise die Exporte nach Europa und in die Vereinigten Staaten belaste. Das sagte ein Gewerkschaftsvertreter am Montag in Bezug auf eine Mitteilung des Unternehmens.

Die Gewerkschaft habe sich nicht entschieden, ob sie den Plan wegen der laufenden Verhandlungen über die Bezahlung akzeptieren wolle, sagte er, ohne näher darauf einzugehen. Der Betrieb würde zunächst vom 23. bis 29. April ausgesetzt. Kia Motors äußerte sich nicht unmittelbar auf eine Anfrage zur Stellungnahme.