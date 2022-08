“KLAUB AU”: Die Zahlen des Umweltprojekts auf Meran 2000

Meran – Die Bergbahnen Meran 2000 arbeiten gemeinsam mit dem Jugenddienst Bozen Land und dem Tourismusverein Hafling-Vöran-Meran 2000 an einem sauberen Berg und wollen auf die Problematik des Mülls und der Hundekot-Säckchen in der freien Natur aufmerksam machen.

Die Meran 2000 Bergbahnen AG und der Tourismusverein Hafling-Vöran-Meran 2000 bemühen sich ständig um einen sauberen Berg sowie um gepflegte Wanderwege.

So entstand das Projekt „KLAUB AU“. Der Name wird vom Wort „aufklauben“ (aufheben) aus dem Südtiroler Dialekt abgeleitet und soll eine Aufforderung zur Müllsammlung sein. Die Umweltaktion wurde von den Bergbahnen Meran 2000 und vom TV Hafling-Vöran-Meran 2000 initiiert und finanziert und zusammen mit dem Jugenddienst Bozen Land im Rahmen der Sommertätigkeiten „Jugend Aktiv“ umgesetzt.

Von Montag, 1. August bis Freitag, 5. August waren täglich Mädchen und Jungen des Jugenddienstes Bozen Land im Ski- und Wandergebiet Meran 2000 unterwegs, um auf allen Wegen den liegengelassenen Müll einzusammeln.

„Während unserer Begehung sind wir auf verschiedenste Arten von Müll gestoßen. Dabei landeten hauptsächlich Abfälle wie Plastik, Taschentücher, Flaschendeckel, Bananenschalen, Zigarettenfilter und sehr viele Hundekotsäckchen in unseren Müllsäcken. Zudem sind uns in diesem Jahr weniger Mund- und Nasenschutzmasken entlang der Wegeränder aufgefallen“, so Patrick Ennemoser, Geschäftsführer vom Jugenddienst Bozen Land.

Die Zahlen der vergangenen Woche zeigen die Größe der Problematik und dieses Projektes auf:

40 Jugendliche

550 KM gewandert

60 KG Müll

20 volle Müllsäcke