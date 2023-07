Kompakte Oberklasse: Das Zenfone 10 von Asus ist da

Das neue Zenfone 10 von Asus in allen Farbvarianten

Smartphones müssen heute auffallen, um in der Flut der Modelle nicht unterzugehen. Das gilt auch und gerade für Oberklassemodelle. Asus setzt beim neuen Zenfone 10 deshalb auf zwei Eigenschaften.

Bunt und kompakt: Mit diesen Attributen schickt Asus sein neues Zenfone 10 auf den Markt. Wie sein Vorgänger hebt sich das neue Smartphone durch ein vergleichsweise kleines 5,92-Zoll-AMOLED-Display (bis 144 Hertz), was zu einer handlichen Gesamtgröße führt, von der Konkurrenz ab.

Zudem gibt es das Gerät nicht nur in Schwarz und Weiß, sondern auch in einem freundlichen Blau-, Grün- oder Rot-Ton. Auf der Rückseite finden sich zwei kreisrunde Kamera-Objektive, von denen eines zur recht lichtstarken (f 1,9) 50-Megapixel-Hauptkamera gehört, die zur Bildstabilisierung beweglich gelagert ist (sechs Achsen), damit Fotos und Videos nicht verwackeln.

Nicht nur mit seinem Prozessor, Qualcomms Top-Chip Snapdragon 8 Gen 2 ist das Zenfone 10 up do date: Es beherrscht auch schon den kommenden WLAN-Standard 7, der 2024 offiziell eingeführt wird sowie Bluetooth 5.3. Der 4300-mAh-Akku lädt mit bis zu 30 Watt am Kabel, aber – eine Veränderung zum Zenfone 9 – auch mit bis zu 15 Watt drahtlos.

Die Preise starten bei 800 Euro für die die Variante mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher.