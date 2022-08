Kosten-Hammer beim Wohnen

Bozen – Die Inflation in Südtirol kratzt an den zehn Prozent. Vor allem die Bereiche Energie und Wohnen verteuerten sich zuletzt um knapp 50 Prozent. Die Löcher in den Portemonnaies der Südtiroler werden also immer größer und das dicke Ende kommt erst noch. Denn wie die Zeitung Alto Adige berichtet, haben die gestiegenen Gaspreise die Endkunden noch nicht in vollem Umfang erreicht.

Marco Lombardozzi, der Präsident des Verbandes der Kondominiumverwalter in Südtirol, kennt die Situation sehr gut. “Im Dezember, Jänner und Februar hat es schon einen Vorgeschmack auf das gegeben, was uns im Herbst erwartet.” Er macht darauf aufmerksam, dass in vielen Mehrfamilienhäusern der Kostenvoranschlag für das laufende Jahr aufgrund der gestiegenen Energiepreise angepasst werden mussten. Auch außerordentliche Raten hat es mancherorts gegeben, um die Rechnungen bis ans Jahresende begleichen zu können.

Illusionen dürfe man sich keine machen, so Lombardozzi. Die Gaslieferanten hätten sich bereits bei den Verwaltern gemeldet und angekündigt, dass die Preise für den Energieträger um 80 bis 100 Prozent steigen. Der Verband der Kondominiumverwalter rät daher seinen Mitgliedern, die Kostenvoranschläge für die Heizung entsprechend nach oben zu korrigieren. Laut Marco Lombardozzi sind das Mehrkosten, die jeden treffen und das Haushaltsbudget erheblich belasten. “Bezahlte man in einer 80-Quadratmeter-Wohnung bislang rund 1.300 Euro für warme Heizkörper, werden nun wohl bis zu 2.100 Euro fällig.”

Der Präsident des Verbandes der Kondominiumverwalter in Südtirol mahnt aber dazu, nun nicht aus dem Bauch heraus zu handeln und etwa auf eine Pellets-Heizung umzurüsten. Denn auch hier seien die Preise in den letzten Monaten explodiert. Vielmehr sollte man zunächst sparen, wo es geht. Die Heizungszeiten könnten reduziert werden. Auch müssten Zimmer, die nicht bewohnt sind, nicht beheizt werden. Die Raumtemperatur müsse auch nicht bei 22 Grad liegen. Damit könne man den Preisanstieg etwas im Rahmen halten.

Die Inflation bringt es laut Lombardozzi aber mit sich, dass auch andere Bereiche teurer werden. Viele Betriebe würden ihre Preise derzeit anpassen und die Bewohner von Mehrfamilienhäusern müssten künftig auch mehr für die Gärtnerarbeiten, die Treppenhausreinigung oder für Wartungsarbeiten bezahlen.