Kroatien bei Schengen: Von der Leyen traf Plenković

Mit einem Treffen auf dem nunmehr ehemaligen Grenzübergang Bregana haben am Sonntag die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar und der kroatische Regierungschef Andrej Plenković symbolisch den Schengen- und Eurobeitritt Kroatiens begangen. Alle drei sprachen von einem historischen Tag für das jüngste EU-Land. “Heute, am 1. Jänner 2023, hat Kroatien all seine strategischen, politischen und staatlichen Ziele erreicht.”

Das sagte der kroatische Premier Plenković nach dem Treffen. Innerhalb von 30 Jahren habe es Kroatien gelungen, sich vollständig in die EU zu integrieren, fügte er hinzu. Mit Blick auf die neue mehr als 1.350 Kilometer lange Schengen-Außengrenze, für deren Schutz Kroatien nun zuständig ist, versicherte Plenković, die Grenze ohne Grenzzäune und Barrieren zu beschützen.

Von der Leyen betonte, dass es keinen besseren Ort in Europa gäbe als die Grenze zwischen Kroatien und Slowenien, um am Neujahrstag die Neuanfänge zu begehen. Sie bezeichnete den Schengen- und Eurozonenbeitritt als “enorme Leistungen” des jüngsten EU-Landes. “Das ist ein Tag für die Geschichtsbücher. Aber vor allem ist es ein Tag der Freude und des Stolzes für die Bürger Kroatiens.” Die Kommissionspräsidentin betonte, dass man eng zusammenarbeiten müsse, um den Schengen und seine Vorteile zu bewahren. Mit Blick darauf, dass Schengens Funktionsweise in Frage gestellt werde, sagte von der Leyen, dass es “bei Schengen um Engagement und gegenseitiges Vertrauen” gehe.

Auch die neue slowenische Präsidentin gratulierte Kroatien zum Schengen- und Eurobeitritt. Sie bezeichnete diesen Moment als eine “starke Botschaft” für die Fortsetzung des europäischen Integrationsprozesses auf dem Westbalkan. “Europa ist zweifelsfrei unser Heim”, sagte Pirc Musar. Wie sie hinzufügte, werde auch sie sich dafür einsetzen, die Länder in der Region zur EU-Integration zu ermutigen.