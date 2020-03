Kursrutsch an den Europa-Börsen wegen Corona

Sattes Minus an diversen Börsen

Europas Börsen sind am Montag angetrieben durch die wachsenden Ängste vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie und dem Ölpreiseinbruch mit massiven Kurseinbrüchen in den Handel gegangen. Die wichtigsten Indizes lagen in den ersten Handelsminuten zwischen 5 und 9 Prozent im Minus.

Am Ölmarkt sind die Preise zum Wochenauftakt abgestürzt. Nach gescheiterten Verhandlungen führender Ölstaaten über eine Drosselung der Fördermenge zur Stabilisierung der Ölpreise und wegen der Coronavirus-Krise gab es am Montag den stärksten prozentualen Einbruch seit fast 30 Jahren.

Der deutsche DAX notierte gegen 9.00 Uhr mit einem Kursrutsch von 7,11 Prozent bei 10.722,17 Punkten. Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, fiel massiv um 5,42 Prozent auf 3.056,97 Zähler. Der britische FTSE-100 ging mit einem Kurseinbruch von 8,56 Prozent bei 5.909,05 Zählern in den Handel. Ein massiver Kursrutsch wurde auch an der Wiener Börse verzeichnet. Der heimische Leitindex ATX stürzte in den ersten Handelsminuten um herbe 8,01 Prozent auf 2.406,18 Punkte ab.

In den vergangenen zehn Handelstagen hatte die europäischen Märkte wegen der wachsenden Furcht vor drastischen wirtschaftlichen Folgen durch die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus bereits deutliche Verluste eingefahren – der DAX verlor in diesem Zeitraum rund 15 Prozent.