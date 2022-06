Langjährige Verwaltungsräte geehrt

Sterzing – Langjährige Verwaltungsräte der Tourismusgenossenschaft Sterzing Pfitsch Freienfeld wurden geehrt.

Helene Benedikter und Erich Baur haben sich nach vielen Jahren ihrer Tätigkeit im Verwaltungsrat der Tourismusgenossenschaft Sterzing Pfitsch Freienfeld bei den vor Kurzen abgehaltenen Neuwahlen nicht mehr zur Verfügung gestellt. Helene Benedikter vom Hotel Post in Trens, Vorsitzende der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen im Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV), war Vertreterin der Ortsgruppe Freienfeld in der Tourismusgenossenschaft. Der ehemaliger HGV Funktionär Erich Baur vom Hotel Sonnenheim in Flains bei Sterzing, war in der Tourismusgenossenschaft Vertreter von Pfitsch.

Präsident Alois Bacher und Geschäftsführer Florian Mair danken für die langjährige Mitarbeit und blicken auf viele gemeinsam umgesetzte Projekte zurück. Bacher lobt die stets konstruktive Zusammenarbeit und den ehrenamtlichen Einsatz über viele Jahre für den Tourismus in der Region.