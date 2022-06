London-Gatwick mit weniger Mitarbeitern und weniger Flügen

Viele Flieger müssen am Boden bleiben

Nach dem Reisechaos zu Pfingsten an britischen Flughäfen beschränkt der Londoner Gatwick Airport seine Kapazität. Wie der Flughafen am Freitag mitteilte, sollen im Juli maximal 825 Starts und Landungen stattfinden. Im August sollen es 850 sein.

Mit der Maßnahme sollen kurzfristige Flugausfälle verhindert werden, hieß es in der Mitteilung. Hintergrund ist, dass Fluggesellschaften und Unternehmen in der Flugzeugabfertigung in der Pandemie viele Mitarbeiter gekündigt haben, die nun angesichts sprunghaft angestiegener Nachfrage fehlen. Zigtausende Passagiere waren von dem Flugchaos zu Pfingsten betroffen.

Wie viele bereits geplante Flüge durch die neue Regelung nun ausfallen werden, teilte der Flughafen nicht mit. Der überwiegende Teil der Flüge werde aber stattfinden.

Man habe erfolgreich 400 neue Mitarbeiter gewonnen, sagte Gatwick-Geschäftsführer Stewart Wingate. Eine Reihe von Unternehmen habe aber Anfang Juni besonders mit einem Mangel an Mitarbeitern zu kämpfen gehabt. “Mit dem entschiedenen Handeln jetzt zielen wir darauf ab, den Flugzeugabfertigern – und auch unseren Airlines – zu helfen, ihre Flugprogramme besser auf die vorhandenen Ressourcen abzustimmen.