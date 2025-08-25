Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Lufthansa will laut “Handelsblatt” umstrukturieren
++ ARCHIVBILD ++ Umstrukturierungen stehen der Lufthansa Gruppe bevor

Lufthansa will laut “Handelsblatt” umstrukturieren

Montag, 25. August 2025 | 04:25 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Umstrukturierungen stehen der Lufthansa Gruppe bevor
APA/APA/dpa/Andreas Arnold
Schriftgröße

Von: apa

Die Lufthansa-Gruppe, zu der auch die Austrian Airlines (AUA) gehören, will ab Anfang kommenden Jahres mit einer neuen Organisationsstruktur starten. Das geht aus einem internen Schreiben hervor, das dem “Handelsblatt” laut einem Bericht von Montag vorliegt. Die Ziele sind demnach zufriedenere Passagiere in allen Premium-Airlines und gleichzeitig mehr Profit. Dazu solle die Zentrale mehr Macht bekommen.

Die Netzwerkgesellschaften Lufthansa Airlines, Swiss, Brussels Airlines und Austrian Airlines sollen dem Bericht zufolge die Steuerung des Angebots, des Netzes, des Vertriebs und der Vielfliegerprogramme an den übergeordneten Konzern abgeben. Die Marken sind künftig nur noch für das verantwortlich, was den Gast an Bord betrifft, zum Beispiel das Catering. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte dem Handelsblatt, dass gruppenweit daran gearbeitet werde, Effizienz, Profitabilität und Kundennutzen zu steigern. Zu Einzelheiten wollte er sich nicht äußern.

Konkret werden sich dem Schreiben zufolge laut “Handelsblatt” künftig vier sogenannte Group Function Boards um die Flughafen-Drehkreuze sowie die Themen Technologie, Personal und Finanzen kümmern. Sie werden von Konzernvorständen geleitet, begleitet von einem Functional Financial Controller. Im September solle entschieden werden, welche Folgen der Umbau für die Aufgabenverteilung der Führungskräfte unterhalb des Konzernvorstands haben wird.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Kommentare
90
Bozen: Kontrollen, Verwarnungen und Aufenthaltsverbote
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Kommentare
34
Olympia 2026: Jede vierte Baustelle in Verzug
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Kommentare
26
Gewalt beim „Südtirol Summer Classic“ in Bozen
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Kommentare
23
Trump will Chicago und New York von Kriminalität befreien
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Kommentare
23
Netanyahu hält trotz Hungersnot in Gaza an Kriegszielen fest
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 