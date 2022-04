Medien: Weniger Russen-Gas kommt in Polen an

Die Versorgung Polens mit russischem Gas über die Jamal-Pipeline ist nach Berichten des Senders Polsat News sowie der Web-Seite Onet.pl gestoppt worden. Beide Medien beriefen sich dabei am Dienstag auf nicht genannte Quellen. Das Unternehmen PGNiG SA, das Gas vom russischen Versorger Gazprom abnimmt, lehnte eine Stellungnahme ab. PGNiG hat langfristige Verträge mit Gazprom abgeschlossen, die dieses Jahr auslaufen.

Onet.pl schrieb, der Schritt könnte eine Reaktion Moskaus auf die Weigerung Polens sein, den jüngsten Forderungen Russlands nachzukommen, das Erdgas in russischer Währung, dem Rubel, zu bezahlen. Die Rubel-Zahlungsfrist für Polen sei am Freitag ausgelaufen, so der Internet-Nachrichtendienst. Bestätigung gebe es aber bisher keine von russischer Seite, dass die Abschaltung mit ausbleibenden Rubelzahlungen zusammenhänge.

Der Durchfluss von russischem Gas durch die Jamal-Europa-Gaspipeline an der weißrussisch-polnischen Grenze durch die Gasmessstation Kondratki sei laut polnischem Gasleitungsnetzbetreiber Gaz-System.g am Montag (25.4.) im Vergleich zum Donnerstag voriger Woche (21.4.) um 75 Prozent zurückgegangen, berichtete TASS am Dienstag in Moskau.