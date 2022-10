Mehr Geld und mehr Freizeit

Bozen – Der Sanitätsbetrieb in Trient sieht sich mit einem zunehmenden Problem konfrontiert. Wie die italienische Tageszeitung Alto Adige am Sonntag berichtet, zieht es Pflegekräfte vermehrt von Trient nach Bozen. Der Grund: Hier finden sie laut eigener Aussage bessere Arbeitsbedingungen und ein höheres Gehalt vor.

Ein Pfleger, der rund 20 Jahre lang im Sanitätsbetrieb Trient gearbeitet hat und nicht namentlich genannt werden will, erklärt, dass er nur darauf warte, bis alles unter Dach und Fach ist. Nach Bozen habe ihn das höhere Gehalt gelockt. In Trient erhalte er monatlich rund 1.800 Euro netto. In Bozen bekomme er hingegen einen Basisgehalt von 2.400 Euro. Mit der Zweisprachigkeitsprüfung steige es erneut um 300 Euro. Außerdem werde ihm vom Sanitätsbetrieb auch die freiberufliche Tätigkeit erlaubt. So komme er gemütlich auf rund 3.000 Euro.

Doch es sei nicht nur das Geld, das ihn bewogen habe, eine berufliche Veränderung vorzunehmen. In Bozen könne er Turnusse zu je zwölf Stunden machen. So arbeite er drei Tage und vier Tage habe er dann frei. Damit könne er seine Fahrten von Trient nach Bozen einschränken und habe mehr Zeit für die Familie.

In seinen Aussagen steckt auch eine gewisse Ernüchterung: Die Verantwortlichen im Sanitätsbetrieb Trient würden immer weniger Pflegekräften immer mehr Patienten zuordnen. So sinke die Qualität der geleisteten Arbeit. Dies wird durch eine Ärztin bestätigt, die bereits vor zwei Jahren gewechselt hat.