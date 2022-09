Mehr Netto vom Brutto: Antrag im Landtag abgeschmettert

Bozen – Lohnnebenkosten, unbeschwerte Schulzeit und periphere Krankenhäuser waren heute im Südtiroler Landtag Thema. Es wurden Anträge von Enzian, Süd-Tiroler Freiheit und Team K behandelt.

Beschlussantrag Nr. 607/22: Lohn – mehr Netto vom Brutto (eingebracht vom Abg. Unterholzner am 12.08.2022). Der Landtag möge die Landesregierung verpflichten, 1. Dafür einzutreten, dass die Lohnnebenkosten auf ein vernünftiges Maß gesenkt werden. 2. Dafür einzutreten, dass die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf Null gesetzt wird. 3. Dafür einzutreten, dass die durch die erhöhten Kraftstoffpreise erzielten Gewinne auf die notleidende Bevölkerung verteilt werden. 4. Jede Möglichkeit zu nutzen und sofort umzusetzen, damit den Mitarbeitern mehr Netto vom Brutto Ende Monat in die Tasche fließt.

Die Debatte zum Antrag hatte bereits am Vormittag begonnen.

Hanspeter Staffler (Grüne) teilte Renzlers Bedenken zur Senkung der Lohnnebenkosten, die auch die Rentenabsicherung beinhalteten. Wichtiger wäre eine Abschaffung der kalten Progression, die eine Lohnerhöhung mit einem höheren Hebesatz besteuere.

Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) verwies auf den genehmigten STF-Antrag, mit dem die Abschaffung der kalten Progression gefordert wurde. Er stimmte auch Unterholzners Forderung nach einer Senkung der Lohnnebenkosten zu. Man müsse aber sicherstellen, dass die Senkung den Arbeitnehmern zugutekomme, nicht den Betrieben. Bei der Umverteilung der Gewinne auf Kraftstoff sei noch zu klären, wem das abgezogen werden solle.

Gerhard Lanz (SVP) kritisierte den Missbrauch des Begriffs “Flat Tax” in Italien, der eigentlich einen einheitlichen Steuersatz bedeute. Von Unterholzner würde er sich erwarten, dass er die Dinge präziser anspreche. Man müsste sagen, wie man die Nebenkosten senken wolle. Steuersenkungen würden auch bedeuten, dass die öffentliche Hand weniger Geld für Dienstleistungen habe. Die Gewinne könne man nur bei Betrieben abschöpfen, aber dazu habe das Land nicht die Zuständigkeiten.

Massimo Bessone (Lega Salvini Alto Adige Südtirol) kündigte Zustimmung zu den ersten beiden Punkten des Antrags an.

Die Forderung des Antrags finde allgemein Zustimmung, meinte LH Arno Kompatscher, im Wahlkampf seien alle für Steuersenkungen. Der Landtag habe bereits mehrere Begehrensanträge in diese Richtung angenommen. In dieser Form könne er dem Antrag aber nicht zustimmen. Das Land habe keine Mehreinnahmen von den höheren Treibstoffpreisen, eine Übergewinnsteuer habe Italien bereits eingeführt, Alperia und die anderen Stromerzeuger hätten bereits eingezahlt. Die Lohnnebenkosten enthielten auch die Rentenbeiträge, eine Kürzung dort würde zu kleineren Renten führen, eine Kürzung beim Steuerteil zu weniger Dienstleistungen. Das Land habe aber bereits Maßnahmen gesetzt, z.B. durch den niedrigsten Hebesatz beim regionalen Irpef-Zuschlag, mit dem die Betriebe massivst entlastet würden. Mehr Netto vom Brutto sei gut, aber man müsse auch sagen, wie man das finanzieren wolle. Das Land würde gern Steuererleichterungen für Lohnerhöhungen bieten, aber man habe noch nicht das Instrument, um zu garantieren, dass die Maßnahme bei den Arbeitnehmern ankomme.

Dem Land seien die Steuereinnahmen immer zu wenig, replizierte Josef Unterholzner (Enzian), aber es gebe über 2 Mio. für die Nachhaltigkeitstage aus, mit dem Geld der Steuerzahler. Er erwarte sich mit seinem Antrag, dass die Landesregierung nach Möglichkeiten suche, die Nebenkosten zu senken – diesem Ziel könnte sie wohl zustimmen. Anstatt eine Übergewinnsteuer einzuführen, die nicht funktioniere, solle man anstreben, dass die Leute die überhöhten Gebühren gar nicht bezahlen müssten. Ihnen sollte mehr in der Tasche bleiben.

Nach einer Unterbrechung für eine Beratung innerhalb der Mehrheit wurde über die einzelnen Punkte des Antrags abgestimmt.

Die Prämissen wurden mehrheitliche abgelehnt, Punkt 1 wurde mit neun Ja, 15 Nein und fünf Enthaltungen, Punkt 2 mit acht Ja, 16 Nein und vier Enthaltungen, Punkt 3 mit acht Ja, 17 Nein und fünf Enthaltungen, Punkt 4 mit zehn Ja, 17 Nein und drei Enthaltungen abgelehnt.

Beschlussantrag Nr. 608/22: Maßnahmen für eine unbeschwerte Schulzeit (eingebracht von den Abg. Atz Tammerle und Knoll am 25.08.2022). 1. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, Eltern von Schulkindern, die eine nicht-staatliche Schule besuchen bzw. Privatunterricht in Anspruch nehmen und keine Schulbücher durch die öffentliche Hand kostenlos leihweise zur Verfügung gestellt bekommen, den Anspruch auf einen Bücherscheck zu gewähren. 2. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, ein Schulstartgeld ähnlich dem Modell Österreichs einzuführen, von welchem alle Schüler profitieren, unabhängig davon, ob sie eine staatliche oder nicht-staatliche Schule besuchen. 3. Der Südtiroler Landtag spricht sich gegen eine Wiedereinführung der Masken- und Testpflicht in den Schulen aus. 4. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die notwendigen Schritte einzuleiten, damit jene Linien des Schülertransportes, die in diesem Schuljahr vom KSM nicht abgedeckt werden, vonseiten des Landes so schnell als möglich direkt an interessierte Personentransportunternehmen bis zu sowie über neun Personen, die die gesetzlichen Voraussetzungen für den Schülertransport erfüllen, vergeben werden. 5. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, die notwendigen Schritte zur Einrichtung eines eigenen Amtes zur Planung, Führung und Förderung des Schülertransportes in Südtirol in die Wege zu leiten oder bzw. ergänzend die gesetzlichen Bestimmungen dahingehend abzuändern, damit der Zuständigkeitsbereich des Schülertransportes in Südtirol an die Gemeinden delegiert werden kann und die notwendigen finanziellen Mittel hierfür zur Verfügung gestellt werden.

Zu einer unbeschwerten Schulzeit gehörten verschiedene Maßnahmen, erklärte Myriam Atz Tammerle (Süd-Tiroler Freiheit), finanzielle wie organisatorische. Viele Eltern täten sich schwer, das Geld für Schulmaterial aufzubringen. In Österreich würden 100 Euro pro Kind ausgezahlt. Viele Eltern würden auf alternative Lehrformen zurückgreifen, aber diese kämen nicht in den Genuss staatlicher Förderungen. Auch diese Kinder sollten Anspruch auf Leihbücher oder den Bücherscheck haben. Auch Corona spiele eine Rolle. Schüler hätten eine Maske tragen müssen, während sie z.B. in Einkaufszentren nicht Pflicht gewesen sei. Die Schüler würden als Sündenböcke dargestellt für den Fall, dass wieder einschränkende Maßnahmen eingeführt würden. Es gebe Studien, wonach diese Masken zu Schäden geführt hätten. Zu einem unbeschwerten Schultag gehöre auch ein funktionierender Schülertransport, aber dieser zeige derzeit Lücken. Es wären genug Unternehmen bereit, beim Schülertransport einzuspringen, aber nicht unter der Regie des KSM. Die Ausschreibung mit den vielen Losen sei zu kompliziert.

Es gehe darum, dass Schule gerecht wird, meinte Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit). Es sei nicht gerecht, wenn für Schulen die Maskenpflicht gelte, für Einkaufszentren nicht. Es sei auch nicht nachvollziehbar, wenn der Schülerbus wegen neuer Kriterien vor dem Haus eines Schülers nicht mehr halte. Er fragte, wie sich die neuen Heizbestimmungen auf Südtirols Schulen auswirkten.

Alex Ploner (Team K) konnte vieles in dem Antrag unterstützen, etwa die Forderung zum Bücherscheck. Auch Schüler im Elternunterricht sollten den bekommen. Auch das Schulstartgeld, das rund 8 Mio. Euro kosten würde, wäre sinnvoll. Den Schülertransport müsse die Landesregierung in den Griff bekommen. Die Eltern würden die neuen Kriterien nicht mehr nachvollziehen können. Ein eigenes Amt für den Schülertransport sei aber nicht nötig.

Die Landesregierung lasse den Bücherscheck auslaufen und setze auf Leihbücher, erklärte Magdalena Amhof (SVP), Aufwand und Kosten seien beim Bücherscheck zu hoch. Die Leihbücher gebe es auch in den Privatschulen, und sie würden vom Land mitfinanziert. Beim Ankauf der Schulmaterialien sollten die Schulen einen Gang zurückschalten. Ob es Masken brauche oder nicht, sollte keine politische Entscheidung sein. Die Probleme beim Schülertransport seien vor allem in den ersten Tagen aufgetreten, ein eigenes Amt für diesen Bereich sei nicht nötig.

Die Leihbücher gebe es für öffentliche und Privatschulen, für den Elternunterricht nicht, erklärte LR Philipp Achammer und bekannte sich zu diesem Prinzip. Man könne sich nicht aus allem aussuchen, was einem passe. Zum Schulstartgeld sagte Achammer, es sei nicht Aufgabe der öffentlichen Hand, auch Menschen mit hohem Einkommen zu unterstützen. Beim Schülertransport habe es einige Reibungen gegeben, aus verschiedensten Gründen. Der Dienst, der zum allergrößten Teil funktioniere, koste 1.700 Euro pro Schüler und Jahr. Bei der Festlegung der Haltestellen würden Lokalaugenscheine vorgenommen und auch besondere Umstände berücksichtigt. Man habe die Unternehmen auch um Kulanz für die erste Zeit gebeten. Zu den Heizungen an den Schulen kenne er kein Rundschreiben noch sonst eine einschränkende Bestimmung.

LR Daniel Alfreider wunderte sich über Atz Tammerles Aussage, dass es für den Schülertransport keine Ausschreibung brauche. Diese sei gesetzliche Vorgabe, es sei angesichts des Betrags eine europäische Ausschreibung nötig. Auch die Gemeinden wollten eine zentrale Vergabe durch das Land. Von 385 Diensten seien noch 2 ausständig, es sei nicht richtig, alles schlechtzureden.

Myriam Atz Tammerle hielt manche Vorgaben zu den Schulmaterialien für übertrieben, manchmal würden die Eltern zu den teuersten Produkten gezwungen. Beim Schülertransport seien die Vergütungen an die Unternehmen nicht nachvollziehbar, für schwierigere Strecken gebe es oft weniger Kilometergeld. Der KSM sei bei den Kriterien nicht transparent, der Führungsstil lasse zu wünschen übrig. Es sei ihr bewusst, dass eine Ausschreibung vorgeschrieben sei, aber wenn ein System nicht funktioniere, müsse man ein anderes suchen.

Der Landtag sei nicht die Bühne, um persönliche Probleme mit einem Betrieb zu verbreiten und Verleumdungen auszusprechen, kritisierte Gerhard Lanz (SVP).

Sie habe Beanstandungen geäußert, die Bürger bei ihr vorgebracht hätten, antwortete Myriam Atz Tammerle.

Die fünf Punkte des Antrags, über die getrennt abgestimmt wurde, wurden mehrheitlich abgelehnt.

Beschlussantrag Nr. 609/22: Primariate der Hauptabteilungen in den Krankenhäusern der Grundversorgung garantieren (eingebracht von den Abg. Ploner F., Köllensperger, Rieder und Ploner A. am 26.08.2022). Der Landtag möge die Landesregierung verpflichten, 1. In den Krankenhäusern der Grundversorgung Innichen, Schlanders und Sterzing die Primariate der Inneren Medizin, allgemeinen Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Pädiatrie und Anästhesie zu garantieren und nachzubesetzen. Diese Vorgabe gilt so lange, bis ein neuer Gesundheitsplan erarbeitet und genehmigt ist. 2. Weiterhin entsprechende Anreize und Maßnahmen für die MitarbeiterInnen zu setzen, um die Attraktivität der Krankenhäuser für MitarbeiterInnen zu erhalten und um eine Abwanderung zu verhindern.

“Was den Fortbestand der komplexen Strukturen, der Primariate, in den Krankenhäusern der Grundversorgung anbelangt, finden sich im Gesundheitsplan keine oder nur vage Aussagen”, bemängelte Franz Ploner (Team K). “Die Grundversorgungsleistungen werden von rund 70-80 % der lokalen Patienten in Anspruch genommen. Ohne Innere Medizin, Chirurgie und Anästhesie mit den entsprechenden unterstützenden Diensten wie Radiologie und Labor kann klarerweise kein Akutkrankenhaus medizinisch fachgerecht geführt werden, wenn die Notaufnahme fachärztlich über 24 Stunden mit Notarztstandort betrieben werden soll. Dazu kommen entsprechend der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiter/Innen der jeweiligen Standorte ergänzende Leistungen als Zusatzangebote. Die Beibehaltung der derzeit in den Grundversorgungskrankenhäusern besetzten komplexen Strukturen erscheint in diesem Zusammenhang nicht nur möglich sondern auch sinnvoll, auch weil im Sinne der wohnortnahen Betreuung in den peripheren Zonen (wo außerhalb des Krankenhauses und der Basismediziner keine oder sehr wenige niedergelassene Fachärzte arbeiten) dies erforderlich ist und nur eine Vernetzung mit dem Krankenhaus, in Zusammenarbeit mit den Allgemeinmedizinern, den Kinderärzten sowie Gesundheits- und Sozialberufen die medizinische Grundversorgung garantiert werden kann. Zudem ist die Präsenz des Leiters der komplexen Struktur vor Ort unerlässlich, um die Ausbildung der Jungärzte und das Schaffen von Ausbildungsstellen in der Peripherie zu ermöglichen. Auf Anfrage wird zwar mitgeteilt, dass die kleinen Krankenhäuser mit den definierten Leistungsprofilen weitergeführt werden, aber eine explizite Zusage zum Bestand der einzelnen komplexen Strukturen in den Grundversorgungskrankenhäusern fehlt. Auch aus diesem Grund hört man nicht zu Unrecht besorgte Stimmen aus diesen peripheren Krankenhäusern. Abwanderungserscheinungen von Ärzten und Pflegepersonen haben sich bereits erkennbar gemacht. Die Beibehaltung der Kernprimariate am kleineren Standort steht keineswegs im Gegensatz zum Prinzip des Krankenhauses mit zwei Standaorten, sondern sie stärkt einerseits den kleineren Standort, stellt einen Anreiz für mögliche Bewerber dar, entspricht den Forderungen der Jungärzte und verbessert andererseits die Personalstärke und die medizinische Versorgung in seiner Gesamtheit.”

LH Arno Kompatscher räumte ein, dass man derzeit wie in ganz Europa ein Problem bei der Personalsuche habe. Der Gesundheitsbetrieb habe bereits seit Jahren Maßnahmen gesetzt, um dem entgegenzuwirken: Ausbildungs- und Studienplätze, Rekrutierungsstellen u.a. Bei den Ärzten gebe es mittlerweile eine Verbesserung, bei den Pflegekräften sei es noch schlimm. Im Veneto würden 4.000 Pflegekräfte fehlen, auch Tirol suche intensiv danach. Es sei nicht sinnvoll, mit Beschlussantrag festzulegen, wo welche Primariate eingerichtet würden. Es zeichne sich ab, dass es für die nun ausgeschriebenen Primariate zahlreiche Bewerber geben werde. Man werde sich in Zukunft noch stärker bemühen, auch Wohnungen für diese Stellen zu finden. In den peripheren Krankenhäusern sei die Personalsuche noch schwerer, Wettbewerbsgewinner würden sich meist für die größeren Krankenhäuser entscheiden. Meldungen, wonach Betten abgebaut würden, seien nicht hilfreich für die Personalsuche. Es sei nicht geplant, Dienste zu schließen, aber wenn das Personal fehle, könne man nicht alles vollständig abdecken. Man arbeite jedenfalls weiter daran, alle sieben Standorte attraktiv zu halten, daher werde man Punkt 2 des Antrags zustimmen.

Franz Ploner berichtete, dass er als Primar selbst Mitarbeiter gesucht habe, die er dann ausgebildet habe. Es sei wichtig, junge Leute zu holen, denn diese kämen irgendwann zurück. Früher habe die Peripherie viel mehr ausgebildet als die zentralen Krankenhäuser, denn diese hätten nur Fachärzte als Assistenten eingestellt. Die Attraktivität eines Krankenhauses beginne mit den Chefs und mit der Wertschätzung.

Punkt 1 des Antrags wurde mit zwölf Ja und 17 Nein abgelehnt, Punkt 2 wurde mit 27 Ja und einer Enthaltung angenommen.