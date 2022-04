Meran: Leerstehendes Schulgebäude wird neu genutzt

Meran – Das alte und leerstehende Schulgebäude an der Kreuzung zwischen der Verdi- und der St.-Franziskus-Straße in Meran wird nun mit einer neuen Funktion versehen.

So sollen nach durchgeführten Sanierungsarbeiten eine Turnhalle, eine Mensaküche, Wohnungen für Menschen mit Beeinträchtigung in den oberen Stockwerken sowie vier Kindergarten-Sektionen in das alte Gebäude untergebracht werden.

Die vier Kindergartensektionen sind derzeit in anderen angemieteten Immobilien eingerichtet. Durch die angestrebte Verlegung derselben soll sich die Gemeinde jährlich zwischen 72.000 bis 97.000 Euro an Mietkosten sparen.

Medienberichten zufolge wird die Gemeinde sechs Millionen Euro in das Projekt investieren. Das Gebäude wird von der Stiftung St. Nikolaus abgekauft; der Vorvertrag wurde nun abgeschlossen. “Von diesem Geschäft werden alle Seiten profitieren und insbesondere die Meraner Bevölkerung, weil ein seit Jahren ungenutztes Gebäude für soziale Zwecke zur Verfügung gestellt wird” betonte Stadtrat Stefan Frötscher.