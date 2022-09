Meran: Seit Januar über 800 öffentliche Lichtpunkte auf LED umgerüstet

Meran – Seit Januar wurden bereits 803 öffentliche Lichtpunkte auf LED umgerüstet, bis Ende des Jahres werden es mit Abschluss des dritten Bauloses insgesamt 1.157 sein.

“Seit Beginn des Jahres wurden in Meran weitere 803 öffentliche Lichtpunkte auf LED umgerüstet, unter anderem im Naifweg, in der 4.-November-Straße und in der Themenunterführung. Die im Zuge des dritten Bauloses durchgeführten Maßnahmen lassen die Stromausgaben der Gemeinde Meran um 151.970 Euro senken, mit einer Energieeinsparung von insgesamt 351.185 Kilowattstunden gegenüber früheren Technologien. Dadurch können im Jahr auch 169 Tonnen an CO2-Ausstößen eingespart werden”, erklärte Stadtwerke-Techniker Stefan Mutschlechner, der verantwortlicher für die öffentliche Beleuchtung ist.

Im Zuge des dritten Bauloses sollen bis 31. Dezember weitere 354 Lichtpunkte umgerüstet werden. Zudem wurde in Synergie mit dem Mittelspannungsprojekt von Edyna, die unterirdische Infrastruktur der öffentlichen Beleuchtung in einigen Straßen komplett erneuert , unter anderem im Winkelweg, in der Dantestraße, in der. St. Katharina-Straße, im Finkweg, und in der Hagengasse.

„Die Umrüstung auf LED ist eine der zahlreichen Maßnahme zur Umsetzung des Klimaplans der Gemeinde Meran und des lokalen Programms „KlimaGemeinde““ betonte Vizebürgermeisterin und Umweltreferentin Katharina Zeller. „LED-Lampen verbrauchen mehr als zwei Drittel weniger Strom als die herkömmlichen Leuchtkörper und haben eine dreimal höhere Lebensdauer. Außerdem kann die Leuchtkraft der LED-Lampen je nach Bedarf geregelt werden und somit ideale Bedingungen für alle Verkehrsteilnehmer*innen sichern. Weiters wird die Lichtverschmutzung durch den Einsatz von nur nach unten strahlenden Beleuchtungsanlagen stark reduziert und die Lichtemission nach oben vermieden, was den geltenden Gesetzesbestimmungen entspricht“.

“Durch unsere bisherige Led Umstellung erzielt die Stadtverwaltung bereits eine jährliche Einsparung an Energiekosten von ca. 660.000 Euro. Diese eingesparten Mittel können somit den Meranern anderweitig zu Gute kommen und wenn unsere Arbeit solche Früchte trägt dann freut mich das natürlich sehr“, so der Präsident der Stadtwerke Meran Hans Werner Wickertsheim.

2023/2024 werden weitere 1.196 Lichtpunkte umgerüstet

Mit 3.609 umgerüsteten Lichtpunkten wird Meran heute zu 59,5 Prozent mit LED-Lampen beleuchtet. Mit dem für 2023 und 2024 geplanten vierten Baulos mit insgesamt 1.196 Lichtpunkten wird sich dieser Anteil auf 79 ProzentProzent erhöhen.

Die Baulose

Infranet: Vorarbeiten laufen auf Touren

Parallel zu den Arbeiten zur Optimierung der Straßenbeleuchtung arbeitet die Gemeidne Meran auch am Glasfasernetz. “Gemäß den mit infranet getroffenen Vereinbarungen werden wir die Bevölkerung bis Ende September darüber informieren, wie und wann die geplanten Eingriffe stattfinden werden, damit die Betroffenen die Möglichkeit haben, einen Anschluss zu beantragen”, erklärte Bautenstadtrat.

“Ziel der Zusammenarbeit mit Infranet ist es, das Glasfasernetz im Gemeindegebiet von Meran mit einem in drei Lose unterteilten nachhaltigen Projekt zu realisieren, das jedem Nutzer bzw. jeder Nutzerin – auch für künftige Generationen – die Möglichkeit bietet, einen eigenen Glasfaseranschluss bis zu seiner/ihrer Wohnung zu erhalten”, erklärte Bautenstadtrat Stefan Frötscher.