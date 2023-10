Meta bietet werbefreies Abo für Instagram und Facebook an

Meta reagiert auf verschärfte Regulierung in der EU

Meta bietet europäischen Kundinnen und Kunden künftig werbefreie Zugänge für seine Online-Netzwerke Instagram und Facebook an. Hierfür müssten Anwender ab dem 1. März 2024 zwischen 9,99 und 12,99 Euro (zwischen 9,5 und 12,3 Euro) Euro) je Monat zahlen, teilte der US-Konzern am Montag mit. Das Angebot gelte nur für Personen ab 18 Jahren. Außerdem hätten Werbetreibende weiterhin die Möglichkeit, in Europa personalisierte Anzeigen zu schalten.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits Anfang Oktober über entsprechende Pläne berichtet. Meta reagiert damit auf den drohenden Wegfall wichtiger Werbeeinnahmen durch eine verschärfte Regulierung in der Europäischen Union.

Die irische Datenschutzbehörde, die für das Europa-Geschäft des Konzerns zuständig ist, hatte Meta Anfang des Jahres untersagt, die Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Zustimmung zu personalisierter Werbung zu werten. Der Konzern entgegnete daraufhin, er wolle EU-Nutzer künftig explizit um ihre Zustimmung bitten.