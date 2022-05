Miriam Zenorini mit Förderpreis Agitu Ideo Gudeta 2022 ausgezeichnet

Bozen – Im Centro Vintola in Bozen wurde heute der erste Förderpreis in memoriam Agitu Ideo Gudeta verliehen. Das Anliegen der Initiativgruppe ist es, mit dieser jährlichen Auszeichnung das Vermächtnis von Agitu Ideo Gudeta lebendig zu erhalten.

Mit dem Förderpreis möchten die Promotorinnen Frauen, welche in Südtirol und im Trentino als Pionierinnen einer zukunftsfähigen bäuerlichen Landwirtschaft multifunktional tätig sind, und als Innovatorinnen des ländlichen Raumes wirken, ins Rampenlicht stellen. Vielfalt, nicht Monostrukturen, birgt das Potenzial sowohl von Stabilität als auch von Wandel – sei es auf betrieblicher oder auch gesellschaftlicher Ebene – weil es neue Kombinationen und Lösungen ermöglicht. Sie zeigen, wie sie in ihrer landwirtschaftlichen Arbeit verschiedene Bereiche integrieren und neue Kombinationen und Lösungen erzielen. Sie wirken im Bereich der Produktinnovation und der Innovation von Vermarktungswegen. Sie verbinden Kultur, Soziales und Gesundheit mit landwirtschaftlicher Tätigkeit und beleben ländliche Räume mit ihren Angeboten. Sie leisten auch Beiträge zur Landschaftsökologie und zeigen, dass Landwirtschaft und der ländliche Raum viel kreatives Potenzial bergen.

Die Promotorinnen des Preises Martina Schullian, Susanne Elsen, Alessandra Piccoli, Monika Gross und Marion Maier haben in den vergangenen Monaten die insgesamt 18 Bewerbungen gesichtet und daraus einhellig Miriam Zenorini als überzeugende Siegerin ausgewählt.

Miriam Zenorini, die Betreiberin des ersten Südtiroler Bio-Sozialhofs Vintlerhof in Brixen hat ein Studium in der Sozialpädagogik und der Sozialarbeit, sowie einen Master in Sozialer Landwirtschaft absolviert und ist Quereinsteigerin im Bereich der Landwirtschaft. Sie betreibt mit ihrem Mann den von den Combonibrüdern übertragenen Hof nach biologischen und sozialen Kriterien, integriert benachteiligte Arbeitskräfte, wirkt in der Landschaftsökologie, bezieht Konsumentinnen über innovative Vermarktungsformen und Gemeinschaftsaktivitäten ein und wirkt im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Mit der Auszeichnung ist ein Förderbetrag von 2.500 Euro verbunden. Zudem ist die Schaffung eines Netzwerkes landwirtschaftlicher Innovatorinnen, die in der Tradition von Agitu Ideo Gudeta wirken mit dieser ersten Auszeichnung angelaufen. Die Preisträgerin ist eingeladen, ihr Projekt im darauffolgenden Jahr bei der Übergabe des nächsten Preises zu präsentieren. Wir möchten so den Kontakt zu den Preisträgerinnen halten und das Netzwerk „Agitu Ideo Gudeta“ weiter vergrößern. Im Rahmen der Verleihung wurden auch alle weiteren 16 Kandidatinnen und ihre Tätigkeiten kurz vorgestellt.

Der Preis wird von der Raiffeisenkasse Bozen, Ethical Banking sowie von der Cassa Rurale Alta Valsugana zur Verfügung gestellt. Die Abwicklung erfolgt über den Verein Südtiroler Ärzte für die Welt.