Mitarbeiter verzweifelt gesucht: Unternehmer schlagen Alarm

Bozen – Auch in Südtirol macht sich ein beunruhigendes Phänomen breit: Unternehmer, die händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern suchen, finden niemanden. Die Ursachen dafür lassen sich nicht so eindeutig bestimmen.

Ob es an der Vollbeschäftigung liegt oder am Bürgergeld, an jungen Leuten, denen die Work-Life-Balance wichtiger ist als Aufstiegschancen und die sich ihr freies Wochenende nicht nehmen lassen wollen oder an der Pandemie, die alles durcheinander gebracht hat – neues Personal zu finden, wird für Unternehmer zunehmend zur Herausforderung. Dies betätigt unter anderem der Direktor der Unternehmervereinigung Confesercenti, Mirco Benetello, in Bozen, wie die italienische Tageszeitung Alto Adige schreibt.

Ein Beispiel sind die Tankstellen: Diese leben häufig nicht nur vom Treibstoffverkauf, sondern verwöhnen Kunden werden auch mit einer Reihe von Dienstleistungen: vom Reifen- und Ölwechsel über den Austausch von kaputten Lämpchen bis hin zur Fahrzeugreinigung. Will jemand heute sein Auto waschen, wird er oft vertröstet, weil zwei von drei Mitarbeitern fehlen, die nötig sind, um solche Zusatzleistungen zeitnah anzubieten.

Anderes Beispiel: Ein renommiertes Pizza-Restaurant bietet für die Stelle eines Pizzaiolos rund 3.000 Euro netto im Monat. Doch niemand bewirbt sich – auch nicht aus Süditalien. In diesem Fall macht der Inhaber des Restaurants vor allem das Bürgergeld verantwortlich: „Sie kassieren den ‚Reddito di Cittadinanza‘, zuhause arbeiten sie zwei bis dreimal am Abend schwarz und sie haben kaum Spesen, weil das Leben im Süden billiger ist. Für so jemanden zahlt sich ein Ortswechsel nach Bozen nicht aus.“

Verkäuferinnen aus anderen Regionen Italiens ebenfalls klagen über die hohen Mieten in Bozen und in Südtirol. Auch wenn manche die Kosten bislang stemmen konnten, schrecken viele nun die Teuerungen von Strom und Gas ab.

Ein Bistro, das zugleich auch Weinstube ist, überlebt derzeit nur, weil es sich um einen Familienbetrieb handelt. Der Inhaber steht in der Küche und seine Frau bedient die Gäste. Eine gut ausgebildete Kellnerin zu finden, ist schwierig. Dabei wäre die Arbeit nicht anstrengend: Das Lokal für die gehobene Mittelklasse bietet ein schickes Ambiente mit wenigen Tischen. Sonntag und Montag könnte den Angestellten freigegeben werden und auch die Bezahlung stimmt. Doch selbst für nur wenige Stunden am Abend wurde bislang noch niemand gefunden. Falls sich doch jemand für ein Bewerbungsgespräch meldet, stellt sich heraus, dass die Qualifikation nicht ausreicht.

Laut Benetello sind viele Faktoren für die derzeitige Situation verantwortlich. Ob das Bürgergeld tatsächlich daran Schuld hat, lasse sich nicht mit Sicherheit sagen, weil es keine zuverlässigen Daten dazu gebe. Das Gastgewerbe, das oft auf Saisonarbeiter aus dem Ausland zählen konnte, stellt ebenfalls einen Mangel fest. In diesem Fall spielt das Bürgergeld keine Rolle.

Feststeht, dass es leichter ist, Personen in gut bezahlten Berufen aus dem Ausland zu finden: Ingenieure, Wirtschaftsberater, Manager oder Auditoren hätten kein Problem mit den hohen Lebenskosten in Südtirol. „Alle anderen sind mit den verrückten Kosten für eine Wohnung schichtweg überfordert“, betont Benetello.

Eine weitere Tatsache sei, dass viele Studenten kaum mehr Gelegenheitsjobs übernehmen. Offenbar werden sie von zu Hause ausreichend unterstützt, sodass sie dies nicht mehr nötig haben.

Wie Benetello erklärt, hapert es oft auch an bestimmten Fähigkeiten: „Ich spreche nicht von hochausgebildeten Mitarbeitern, sondern von Grundlegendem: Viele haben Schwierigkeiten, sich im Rahmen der Gesellschaft zu bewegen und die Regeln der Arbeitswelt zu respektieren.“ Dies sei ein gesellschaftliches Problem, das sich auf alle Sektoren auswirke.

Laut Benetello gebe es auch Schwierigkeiten bei der Suche nach Buchhaltern. Im Gastgewerbe fehle es vor allem an Kellnern, Küchenhilfen, Rezeptionisten und Mitarbeitern der Personalabteilungen, die die Lohnzettel vorbereiten.