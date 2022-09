Mitquizzen und gewinnen

Bozen – Der Südtiroler Bauernbund (SBB) ruft zum großen Landwirtschaftsquiz auf: Bis zum 9. Oktober kann jeder beim Online-Spiel „Dein Südtiroler Bauer“ auf Entdeckungstour gehen und sein Wissen über die heimische Landwirtschaft testen. Zu gewinnen gibt es 33 Preise, darunter eine Urlaubswoche am Bauernhof.

Das Online-Spiel „Dein Südtiroler Bauer“ ist ein digitales Quiz zur Landwirtschaft. Südtirolerinnen und Südtiroler können in dem Quiz auf Punktejagd gehen und ihr Wissen über die bäuerliche Welt testen. Mit dem Online-Spiel will der Südtiroler Bauernbund die Bevölkerung auf spielerische Weise für die Landwirtschaft begeistern, erklärt SBB-Landesobmann Leo Tiefenthaler: „Mit dem Gewinnspiel fordern wir die Menschen und insbesondere die jüngere Zielgruppe in Südtirol auf, sich mit der Herkunft der Lebensmittel und den Leistungen der Bäuerinnen und Bauern zu beschäftigen.“

Abwechslungsreiches Spiel mit Fragen und Aufgaben

Das Online-Spiel funktioniert über eine App namens „Actionbound“. Jeder Interessierte kann sich die App kostenlos auf sein Smartphone oder sein Tablet herunterladen. Zum Loslegen reicht es, den QR-Code auf der Webseite www.deinsuedtirolerbauer.it/gewinnspiel zu scannen. Das Spiel läuft von 15. September bis 9. Oktober. Mitmachen können alle Südtirolerinnen und Südtiroler ab 13 Jahren. Die Teilnehmer beantworten in dem Spiel Fragen zur Landwirtschaft und sammeln Punkte. Auf die Teilnehmer mit den höchsten Punktezahlen warten tolle Preise.

Die Fragen und Aufgaben, die es zu bewältigen gilt, decken alle Bereiche der bäuerlichen Lebenswelt ab. So müssen die Teilnehmer zum Beispiel Tiergeräusche erraten, Fotos von bäuerlichen Produkten einsenden oder ihr Wissen über heimische Rebsorten testen. Weitere Quizfragen betreffen die Tierhaltung am Hof, die Landschaftspflege oder bäuerliche Kunstwerke wie traditionelle Zäune.

Bevor das Quiz losgeht, wählen alle Teilnehmer zwischen drei spannenden Frageparcours zu den Themen Landschaft, Kultur oder Genuss. Die Fragen und Aufgaben unterscheiden sich je nach dem gewählten Interessensgebiet.

QR-Code auf Bauernmärkten

Eine besondere Aufgabe für alle Teilnehmer ist das Scannen eines QR-Codes auf einem Südtiroler Bauernmarkt. Zu diesem Zweck hat der Südtiroler Bauernbund die bäuerlichen Direktvermarkter mit eingebunden. Im Zeitraum des Gewinnspiels werden auf rund 200 Bauernmarkt-Ständen im ganzen Land verschiedene Infokarten sowie Schilder mit dem QR-Code für das Gewinnspiel verfügbar sein.

Urlaub auf dem Bauernhof und weitere Preise

Für das Bewältigen der Aufgaben und das richtige Beantworten der Fragen gibt es Punkte. Am Schluss gewinnen jene 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bis zum Ende des Gewinnspiels die meisten Punkte erreicht haben. Bei Punktegleichheit entscheidet das Los.

Dem Hauptgewinner winkt eine Woche Urlaub auf einem Südtiroler Bauernhof. Auf die Zweit- und Drittplatzierten warten ein Wochenend-Urlaub am Bauernhof bzw. ein Gutschein für einen Einkauf in einer Südtiroler Gärtnerei. Weitere Preise sind Produktkörbe mit bäuerlichen Qualitätsprodukten sowie verschiedene Gutscheine, zum Beispiel für eine Einkehr in einem bäuerlichen Schankbetrieb. Das Online-Quiz „Dein Südtiroler Bauer“ lädt alle Südtirolerinnen und Südtiroler zum Kennenlernen der heimischen Landwirtschaft ein.

Weitere Infos unter www.deinsuedtirolerbauer.it/gewinnspiel