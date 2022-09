Montan: Arbeiten fÃ¼r Bushaltestellen in Pausa werden Ã¼bergeben

Montan – Die Sicherungsarbeiten an einem Straßenabschnitt und zwei Bushaltestellen in Pausa werden am Montag den beauftragten Unternehmen übergeben. Fast abgeschlossen sind Arbeiten an der Abzweigung Aldein.

­

Am Montag, 26. September, wird das Amt für Straßenbau Mitte-Süd die Baustelle für die Sicherungsarbeiten an der Staatstraße 48 auf der Strecke zwischen Km 11+700 und km 12+350 an den Wettbewerbssieger übergeben, im Zuge dessen werden auch die zwei Bushaltestellen in Pausa in Montan angepasst. Während diese Arbeiten anlaufen, stehen jene an der Aldeiner Brücke – immer auf Montaner Gemeindegebiet – kurz vor dem Abschluss. Auch diese Arbeiten hatten es zum Ziel, die Sicherheit an den Bushaltestellen zu erhöhen und sie den modernen Gegebenheiten anzupassen.

Die Arbeiten im Bereich des Hotel Pausa

Das Projekt sieht die Anpassung der zwei bestehenden Bushaltestellen in der Nähe des Hotel Pausa vor. Beide werden überdacht und beleuchtet. Ebenfalls beleuchtet werden auch der Gehsteig und der Fußgängerübergang der Staatsstraße 48, der die beiden Bushaltestellen verbindet. Wie Davide Maniezzo, Direktor des Amts für Straßenbau Mitte-Süd, erklärt, ist dieser Streckenabschnitt der Dolomitenstraße ein besonders gefährlicher Punkt für Fußgänger: “Auf der Geraden gibt es regelmäßig gefährliche Überholmanöver. Um diese Strecke zu entschärfen, werden wir eine Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn errichten.” Wie von den neuen Straßenbaurichtlinien vorgesehen, ist zudem eine zusätzliche Fahrspur in Richtung San Lugano Pass vorgesehen, um das Überholen langsamer Fahrzeuge im Anstieg zu ermöglichen. Im Winter kann diese Spur auch zum Anlegen von Schneeketten genutzt werden. Sie wird mit New-Jersey-Elementen abgegrenzt.

Nach Baustellenübergabe am Montag wird das Unternehmen Misconel Srl aus Cavalese, das die Ausschreibung für sich entschieden hat, den verschmälerten Abschnitt mit horizontalen Signalen kennzeichnen. Aufrecht bleibt hier der zweispurige Gegenverkehr, um den Verkehrsfluss nicht einzuschränken.

Arbeiten beim “Brückenwirt” fast abgeschlossen

Fast abgeschlossen sind hingegen weitere Arbeiten in der Gemeinde Montan: Im Bereich des Brückenwirts wurde die Abzweigung zur Landesstraße 72 Richtung Aldein gesichert. Die Fußübergänge wurden sowohl auf der Staatstraße 48 als auf der Landesstraße 72 mit einer dynamischen Beleuchtung ausgestattet. Danke einer neuen Stützmauer wurde an der Staatsstraße der Platz für eine Bushaltestelle in Richtung Auer geschaffen. Zudem wurden neue Gehsteige erreichtet – auch diese mit Beleuchtung. Auf diese Weise sind alle Bushaltestellen miteinander verbunden und mit Unterständen versehen. Im gesamten umgebauten Verkehrsbereich wurde ein bituminöser Belag verlegt.