“Moving Out”: Noch nie war Umziehen so lustig

Betreff: Frühling in Algund – Jetzt erst recht

Endlich wieder aufatmen! Das lange Warten hat ein Ende und endlich können wir den Frühling in Algund in vollen Zügen und all seinen Facetten genießen. Was jetzt besonders gut tut: Bewegung an der frischen Luft, positive Energie und ganz viel Sonne tanken.