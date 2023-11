Musks KI-Start-up will am Samstag erstes Programm starten

Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Start-up-Unternehmen xAI von High-Tech-Milliardär Elon Musk will am Samstag sein erstes Programm herausbringen. Das Modell werde zunächst einer “ausgewählten Gruppe” zugänglich gemacht, schrieb Musk am Freitag auf der Onlineplattform X. “In einigen wichtigen Punkten wird es das Beste sein, das es derzeit gibt.” Musk will mit dem Programm unter anderem dem beliebten Chatbot ChatGPT von OpenAI Konkurrenz machen.

Musk hatte xAI – AI steht für Artificial Intelligence (Künstliche Intelligenz) – im Juli gegründet und dabei unter anderem Mitarbeiter von OpenAI, Google und der Universität von Toronto angeheuert. Der Chef des Elektroautobauers Tesla, des Weltraumunternehmens SpaceX und Besitzer von X (früher Twitter) hofft auch, die entwickelte KI-Technologie für seine Unternehmen nutzen zu können.

Musk war 2015 einer der Mitbegründer von OpenAI. Er stieg aber drei Jahre später wieder aus, um sich auf Tesla zu konzentrieren. Der streitbare Multimilliardär hat wiederholt vor den Gefahren von Künstlicher Intelligenz gewarnt und bezeichnete KI sogar als “unsere größte existenzielle Bedrohung”. Zugleich investiert der reichste Mann der Welt massiv in Künstliche Intelligenz.

Am Donnerstag verglich Musk KI in einem Gespräch mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak mit einem “Flaschengeist”. Sie könne einem alle Wünsche erfüllen – Märchen würden aber selten gut enden.