Musks X von X Social Media wegen Markenzeichens verklagt

Der Kurznachrichtendienst X des Tesla-Chefs Elon Musk ist von einem weiteren US-Unternehmen mit dem Buchstaben im Namen verklagt worden. X Social Media machte am Montag vor einem Bundesgericht in Florida geltend, die von Musk im Juli vorgenommene Umbenennung von Twitter habe sein Recht auf das Markenzeichen verletzt. Die Werbeagentur nutze “X Social Media” seit 2016 und habe mehr als 400 Millionen Dollar in Facebook-Werbung investiert.

Die Umbenennung von Twitter habe Kunden verwirrt und zu entgangenen Einnahmen geführt. X Social Media fordert, Musks Dienst die Verwendung des Buchstabens zu untersagen und verlangt Schadenersatz.

Stellungnahmen von X sowie X Social Media lagen nicht vor. Musks Unternehmen könnte sich möglicherweise mit zahlreichen Markenstreitigkeiten wegen des Buchstaben “X” konfrontiert sehen, das in Hunderten geschützter Namen enthalten ist. Auch große Technologie-Konzerne wie Microsoft und Meta verfügen über einige davon.