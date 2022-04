Nachqualifizierung für Küchenbereichbedienstete: 16 Diplome verliehen

Bozen – Im zweiten Bildungsweg haben 16 Frauen und Männer über den zweiten Bildungsweg den Lehrabschluss im Kochen erworben. Gestern fand die feierliche Diplomübergabe statt.

­An der Landesberufsschule Savoy in Meran hat nach einer zweijährigen Pause im September 2021 wieder ein Lehrgang zur Nachqualifizierung im Küchenbereich begonnen. Organisiert wurde der Lehrgang von den für Berufliche Weiterbildung an der Schule zuständigen Claudia Pedoth und Emil Oberprantacher in Zusammenarbeit mit der Direktorin Beatrix Kerschbaumer Sigmund.

Insgesamt 16 Teilnehmende drückten zwei Monate lang die Schulbank, um entweder den Schulabschluss im Bereich Kochen nachzuholen oder um sich auf eine neue berufliche Herausforderung einzulassen. Dabei wurde das Klassenzimmer immer wieder mit den Lehrküchen der Schule getauscht, wo sich die Teilnehmenden in kreativen und auch anspruchsvollen Rezepten versuchen konnten. In zwei Modulen, in Fachkunde sowie Allgemeinbildung, erhielten die Schülerinnen und Schüler das Werkzeug für eine neue berufliche Karriere in der Küche. Betreut von den Lehrpersonen der Schule wurden alle notwendigen beruflichen Kompetenzen trainiert, die für die Bewältigung der Lehrabschlussprüfung Kochen notwendig sind. Dieser Herausforderung stellten sich die Lehrgangsabsolventen im Jänner 2022 und meisterten die Prüfung mit Bravour.

Am gestrigen Dienstag (12. April 2022) konnten die Lehrgangsabsolventen ihr Diplom in Empfang nehmen.