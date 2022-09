Bozen – Die Gruppe Bergbau und Gruben im Unternehmerverband Südtirol war heuer erstmals gemeinsam mit dem Baukollegium bei der Euroschotter-Tagung dabei. Bei der Tagung, die diesmal in der Ostschweiz stattgefunden hat, kommen die Vertreter der Schotterindustrie aus der Schweiz, Österreich, Bayern und Baden-Württemberg und heuer erstmalig auch aus Südtirol zusammen, um sich über aktuelle Themen die Branche betreffend auszutauschen.

„Der Ausbau des Netzwerkes ist für unsere Gruppe ein besonderes Anliegen. Der Austausch mit anderen Regionen ist immer ein Mehrwert. Es war für uns deshalb eine Ehre und Freude, die Gruppe Bergbau und Gruben im Unternehmerverband sowie das Baukollegium bei der Euroschotter 2022 vorstellen zu dürfen“, so Christian Grünfelder, Sprecher der Gruppe Bergbau und Gruben.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Euroschotter-Tagung stand das Thema Nachwuchs- und Fachkräftemangel in der Steine-Erden-Industrie. „Nicht nur unsere Betriebe in Südtirol, sondern auch jene in unserem Umfeld sind vom Fachkräftemangel betroffen. Es war interessant zu hören, welche Lösungsansätze in anderen Regionen verfolgt werden. Einerseits wird dabei stark auf Mitarbeiterbindung durch verschiedene Maßnahmen gesetzt, andererseits versucht man durch Imagekampagnen die Branche für Jugendliche attraktiver zu machen. Wir konnten dabei interessante Impulse mitnehmen und unser Netzwerk ausbauen“, berichtet Grünfelder.

Netzwerk ausbauen: Gruppe Bergbau und Gruben bei Euroschotter-Tagung

