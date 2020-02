Neue Anklage gegen chinesischen Huawei-Konzern in den USA

Die US-Justiz hat neue Vorwürfe gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei erhoben. In einer am Donnerstag veröffentlichten neuen Anklageschrift wird Huawei unter anderem der Diebstahl von Industriegeheimnissen zur Last gelegt. Der chinesische Konzern habe sich Technologie von US-Unternehmen aneignen wollen, erklärte das Justizministerium in Washington.

Von: APA/ag.