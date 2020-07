Neue Apple-iPhones kommen heuer “einige Wochen” später

Die neuen Modelle von Apples iPhone werden heuer nicht wie gewohnt im September herauskommen. Die Markteinführung werde sich “um einige Wochen” verzögern, sagte Finanzchef Luca Maestri am Donnerstag (Ortszeit) in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Angesichts der Arbeitsunterbrechungen in der chinesischen Fertigungsindustrie wegen der Pandemie war darüber bereits im Frühjahr spekuliert worden.

Von Apple werden in diesem Jahr erneut mehrere iPhone-Modelle erwartet. Medienberichten zufolge werden sie erstmals den superschnellen 5G-Datenfunk unterstützen. Apple bringt neue iPhones seit Jahren im September heraus. Eine Ausnahme gab es 2017 – damals kam das damalige Top-Modell iPhone X erst im November auf den Markt.