Neue, junge Führungsspitze

Brixen – Frischer Wind in der Brixen Tourismus Genossenschaft. Der Verwaltungsrat hat in seiner ersten konstituierenden Sitzung am Mittwoch, den 4. Mai einen neuen Obmann und eine Vize-Obfrau gewählt.

Moritz Neuwirth und Teresa Pichler wurden einstimmig für die nächsten drei Jahre als neues Führungsduo gewählt.

Weiteres wurden in der Sitzung die Mitglieder des Ausschusses, der die Geschäftsleitung in der operativen Tätigkeit begleitet, ernannt.

Zusätzlich zum Obmann Moritz Neuwirth und der Vize-Obfrau Teresa Pichler wurden folgende Personen in den Ausschuss gewählt: Michael Gostner, Florian Peer und Michael Laimer. Weiteres sitzen im erweiterten Ausschuss Petra Hinteregger, Christian Goller und Daniel Niederstätter.

Der Verwaltungsrat wird sich in den nächsten Sitzungen mit der Erstellung eines strategiekonformen Dreijahres- Programmes auseinandersetzen.