Neue Spiele erfinden beim ersten Südtiroler “Game Jam”

Bozen – Ob Designer, Programmierer oder einfach nur spielbegeisterte „Noobs“: Das neu gegründete Südtiroler Gaming Netzwerk DUNG lädt alle zum ersten Südtiroler Game Jam ein, der vom 20. bis 23. April in der Freien Universität Bozen (unibz) stattfindet.

Ein Game Jam ist ein Hackathon für Spiele. Dieses weltweit etablierte Format stellt die Teilnehmenden vor die Herausforderung, in Teams innerhalb von 72h einen Spiele-Prototyp passend zu einem Thema zu entwickeln, welches erst zu Beginn des Game Jams bekanntgegebenen wird. Am Ende der drei Tage werden die entworfenen Spiele-Ideen vor Publikum und einer Jury präsentiert („gepitcht“). Die besten drei Games werden prämiert und die Gewinner können das Preisgeld zur Weiterentwicklung ihrer Idee verwenden.

Dabei ist jede Art von Spiel erlaubt! Es können einerseits Prototypen für Videospiele entwickelt werden, die mit Engines wie z.B. Unreal, Unity oder Godot programmiert sind, als auch analoge Spiele wie Board Games, City Games, Escape Rooms, u.a.

Vorkenntnisse von Vorteil aber nicht notwendig

Jeder ab 16 Jahren kann beim Game Jam mitmachen. Hard Skills sind dabei zwar von Vorteil, aber nicht unbedingt notwendig, denn ein erfolgreiches Game Jam-Team ist eine bunt gewürfelte Truppe aus allerlei Hintergründen. Im kreativen Teil der Spielentwicklung sind z.B. oft weniger technische Fähigkeiten, als vielmehr Fantasie und Begeisterung gefragt – und dafür braucht es keine Vorkenntnisse. Man kann entweder als bestehendes Team kommen oder auch einfach als Einzelperson und sein Team erst vor Ort bilden bzw. sich einem anschließen. Die Gruppenbildung wird von den Organisatoren vor Ort gezielt unterstützt.

Während des Game Jams können alle Teilnehmenden auf die Hilfe von Expert*innen zählen. Diese stehen in bestimmten Zeitfenstern, entweder direkt vor Ort oder online, für verschiedenste Fragen zum Game-Development (vom concept finding und game design bis hin zu programming und 3d modelling) mit Rat und Tat zur Seite. Sie können in jeder Phase der Spielentwicklung weiterhelfen und sämtliche Fragen beantworten.

Alles was man braucht, sind neben guten Ideen, vielleicht ein Laptop oder ein anderes Arbeitsgerät, das ihr zur Spiele Entwicklung und Vorbereitung der Präsentation einsetzen könnt. Den Rest stellen wir euch zur Verfügung.

Expert-Support und technische Hilfsmittel vor Ort

Kick Off (Mittwoch, 20. April 2022, 18.00 Uhr) sowie Finale des Game Jams (Samstag, 23. April 2022, 17.00 Uhr) finden in der Aula Magna der Freien Universität Bozen statt.

Am Donnerstag und Freitag stehen den Gruppen von 10.00 bis 20.00 Uhr Räumlichkeiten in der unibz zur Verfügung, welche mit Tischen, Stühlen, WLAN und ein paar Snacks ausgestattet sind. Für die Realisierung von Brettspielen und Figuren können alle Teilnehmer ins BITZ unibz fablab kommen. Dort gibt es neben Handwerkszeug auch 3D Drucker, Laserschneider, Computer und Software, sowie allerhand Bastelmaterial. Natürlich ist es jeder Gruppe gestattet, auch zuhause und die ganze Nacht hindurch an ihrer Idee zu feilen. Schließlich ist die Zeit knapp!

Alle Teilnehmer erwartet Spaß am Erfinden und die Gelegenheit, in kurzer Zeit eine Menge neuer Skills zu erlernen. Es gibt professionelles Feedback zu den jeweiligen Spielideen und die Möglichkeit, Gleichgesinnte kennenzulernen. Die besten drei Arbeitsgruppen des Game Jam erhalten ein Fördergeld vom Amt für Jugendarbeit der Provinz Bozen. Weiters gibt es natürlich auch noch einige Überraschungen für alle Teilnehmer*innen.

Talkrunde “The Business of Gaming” mit CEOs

Für all jene, die sich vielleicht nicht 72h mit der Entwicklung von Spielen beschäftigen wollen, aber doch an der Thematik interessiert sind, findet am Samstag 23. April von 11.00 – 12:30 ein Talk zum Thema “The Business of Gaming” mit erfolgreichen Industrie-Vertretern aus Südtirol statt, u.a. Julian Mautner von den Stillalive Studios. Sie stellen ihren Werdegang und ihren Blick auf das Gaming-Business vor, das eines der schnellst wachsenden und dynamischsten Wirtschaftsfelder weltweit ist. Weiters wird auch das Potential Südtirols in diesem Bereich beleuchtet. Eintritt frei – Anmeldung notwendig.

GAME JAM

72h Spiele Hackathon

20.-23.04.2022

Start: Mittwoch, 20. April, 18.00 Uhr

Ende: Samstag, 23. April, 18.00 Uhr

Ort: unibz, Aula Magna, Universitätsplatz 1, Bozen