Neuer „Bäuerlicher Feinschmecker“ ist da!

Bozen – Eine besondere bäuerliche Küche, hofeigene Produkte, ein authentisches Ambiente und bäuerliche Gastfreundschaft bieten die heimischen Hof- und Buschenschänke. 27 bäuerliche Schankbetriebe werden im neuen Kulinarikführer „Bäuerlicher Feinschmecker“ vorgestellt. Für die hohe Qualität des Angebots sorgt die Marke „Roter Hahn“ mit einem strengen Auswahlverfahren. Seit dem letzten Jahr gibt es in allen 27 Betrieben einen Ab-Hof-Verkauf.

Wer wissen will, wo es besondere Hof- und Buschenschänke gibt und was sie bieten, sollte einen Blick in die neue Broschüre „Bäuerlicher Feinschmecker“ werfen. „Interessierte finden dort 27 ausgewählte bäuerliche Schankbetriebe und viele Informationen zum Betrieb, wie eine Auswahl der angebotenen Gerichte und der hausgemachten Säfte und Weine, die Hofbeschreibung, Öffnungszeiten sowie eine Anfahrtsskizze und eine Wegbeschreibung für Wanderer“, erklärte Hans J. Kienzl, der Leiter der Abteilung Marketing im Südtiroler Bauernbund.

Bauernhöfe sorgfältig ausgewählt

Um in den Kulinarikführer „Bäuerlicher Feinschmecker“ aufgenommen zu werden, müssen sich alle Betriebe einem strengen Auswahlverfahren stellen. „Die Rohprodukte für die Speisen und Getränke müssen zum Großteil direkt vom Hof und aus der heimischen Landwirtschaft stammen“, sagte Hannes Knollseisen von der Abteilung Marketing im Südtiroler Bauernbund. Für die Buschenschankbetriebe gilt zudem, dass die Eigenbauweine von einer Expertengruppe des Versuchszentrums Laimburg und des Arbeitskreises Weinbau verkostet und bewertet werden. „Nur wer alle Anforderungen erfüllt, erhält das Qualitätssiegel ‚Roter Hahn‘ und kommt in die Broschüre“.

Seit dem letzten Jahr können hofeigene Qualitätsprodukte auch mit nach Hause genommen werden. „Immer mehr Gäste wollen Qualitätsprodukte nicht nur am Hof genießen, sondern auch zu Hause. Daher können nun auf allen Höfen bäuerliche Produkte gekauft werden“, freute sich Hans J. Kienzl.

Stetige Weiterbildung als Erfolgsrezept

Neben Kontrollen setzt der Südtiroler Bauernbund auf eine gezielte Weiterbildung und Beratung der Schankbetreiber, um die hohe Qualität des Angebotes garantieren zu können. „Die Weiterbildungsgenossenschaft im Südtiroler Bauernbund bietet Lehrgänge und Seminare für die Bäuerinnen und Bauern an, die Mitarbeiter der Abteilung Marketing stehen den Hof- und Buschenschankbetreibern als Berater zur Seite“, erklärte Hannes Knollseisen.

Wer die heimischen Hof- und Buschenschankbetriebe kennenlernen möchte, sollte sich die Broschüre „Bäuerlicher Feinschmecker“ des Südtiroler Bauernbundes besorgen. Sie ist in den Tourismusvereinen oder beim Südtiroler Bauernbund unter Tel. 0471 999 308 oder per E-Mail info@roterhahn.it kostenlos erhältlich. Alle Schankbetriebe sind zudem auf www.roterhahn.it abrufbar.

Zur Marke „Roter Hahn“

Neben den bäuerlichen Schankbetrieben bürgt das Qualitätssiegel „Roter Hahn“ für eine hohe Qualität bei den über 1.600 Urlaub auf dem Bauernhof-Betrieben. Über 80 Betriebe stellen unter der Marke „Roter Hahn“ bäuerliche Qualitätsprodukte in 18 verschiedenen Kategorien her, die im Katalog „Qualitätsprodukte vom Bauern“ zu finden sind. Und sieben Betriebe dürfen das Qualitätssiegel „Roter Hahn“ für ihre handgefertigten bäuerlichen Handwerksprodukte tragen. Sie sind im Katalog „Bäuerliches Handwerk“ zu finden.